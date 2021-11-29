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Выстрелил из гаубицы и нахамил Зеленскому: чем обернулась провокация украинского журналиста Бутусова

Андрей Аркадьев
Россина Бодрова
19:20 29.11.2021
Украинский журналист Юрий Бутусов произвел выстрел из 152-мм гаубицы Д-20 по позициям ополченцев. Госбюро расследований Украины заинтересовалось опубликованными кадрами и пообещало провести проверку.
© Видео: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
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Одним выстрелом журналист  Юрий Бутусов сбил как минимум две мишени международного права: по Женевской конвенции сотрудникам СМИ запрещено брать в руки оружие. Провал и по Минским соглашениям - он попросту подставил все руководство страны.

«Он производит выстрел из тяжелой артиллерии. Калибр, который запрещен минскими договоренностями, то, что мы видим на картинке, может свидетельствовать о том, что он, по сути, расписался в том, что Украина в Донбассе нарушает условие Минских соглашений», - рассказал исполнительный директор информагентства «Россия сегодня» Кирилл Вышинский.

Для киевской власти это удар ниже пояса. Выполнение Украиной Минских соглашений - тот самый мост к Евросоюзу и их поддержке. И понадобился всего один журналист, чтобы подорвать его прочность. Бутусовым одновременно заинтересовались и прокуратура, и Минобороны, и Верховная рада.

«Я - глава Верховной рады, не могу себе позволить и не имею желания прийти и пострелять из пушки. Это ненормально, когда гражданин Украины, который не является военнослужащим, позволяет делать себе на этом хайп и получать доступ к оружию, которое находит в ВСУ», - отметил председатель Верховной рады Украины Руслан Стефанчук.

Получить доступ к оружию ВСУ Бутусову могли помочь праворадикалы,  связь с которыми он не скрывает. После переворота в Киеве активно поддержал карательную операцию против жителей Донбасса.

Как только дело приобрело общественный резонанс, Бутусов решил сдать назад и виновным в раздувании скандала назвал президента Украины Владимира Зеленского. Журналист считает, что это месть за участие в пресс-конференции. Журналист вел себя фривольно: ухмылялся, перебивал и даже хамил президенту.

Европа то ли не видит, то ли закрывает глаза на безрассудное поведение Киева. Миссия ОБСЕ фиксирует подвоз запрещенной техники на линию разграничения в Донбассе - танки, реактивные системы залпового огня, самоходные артиллерийские установки - и никак не реагирует. А ВСУ в обход всем договоренностям открывают огонь в сторону ДНР и ЛНР.

Сам Зеленский в 2019 году на саммите «нормандской четверки» в присутствии лидеров трех стран - России, Германии и Франции - подтвердил свою приверженность всем позициям соглашений. Так, например, один из пунктов подразумевает вывод всех иностранных войск и наемников. Но сегодня президент Украины решил сделать все наоборот и привлечь в страну иностранные вооруженные силы. Это решение он уже вынес на рассмотрение в Верховную раду.

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