МИД РФ опроверг сообщения о новых ограничениях из-за омикрон-штамма

В Министерстве иностранных дел России опровергли появившиеся в СМИ со ссылкой на заместителя главы МИД Евгения Иванова данные о том, что оперативный штаб по борьбе с COVID-19 вскоре объявит о новых ограничениях из-за омикрон-штамма.

«Обращаем внимание на недостоверное цитирование агентствами слов заместителя министра иностранных дел Иванова о якобы "новых ограничениях", которые оперштаб введет из-за коронавируса. Подобных заявлений Иванов не делал», - приводит сообщение внешнеполитического ведомства «Интерфакс».

На прошлой неделе ВОЗ обозначила данную мутацию греческой буквой «омикрон». Впоследствии Россия приостановила авиасообщение с Южно-Африканской Республикой, где впервые обнаружили новую мутацию.

В субботу представитель организации в России Мелита Вуйнович заявила, что появление новой мутации не должно служить поводом для паники. Она также добавила, что в настоящее время не существует доказательств того, что существующие вакцины будут неэффективны против данного штамма.

Ранее медики из ЮАР заявили, что наиболее уязвимой группой к заражению омикрон-штаммом коронавируса являются молодые люди. В стране госпитализируют людей в возрасте 20-30 лет, большую часть пациентов, по словам медиков, составили не прошедшие вакцинацию.