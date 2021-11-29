Москвичей предупредили о надвигающемся разрушительном циклоне «Бенедикт»

Завтра, 30 ноября, в Москву придет циклон «Бенедикт». Об этом предупредили синоптики. По словам Александра Шувалова, он принесет в столицу снег с дождем.

«Очень насыщенный влагой, очень мощный, очень энергичный. Неблагоприятные погодные условия охватят почти всю европейскую территорию России. Сильные снегопады - это Ленинградская, Псковская, Новгородская области и Карелия, юг Архангельской области, юг Коми. Сильные снегопады также пройдут при нулевой температуре в Вологодской области. То, что лежит южнее, испытает на себе сильный ветер порывами до 15-20 м/с», - отметил Шувалов.

Если на севере будет снег, то в южные регионы придут дожди, переходящие в снег.

По данным центра погоды «Фобос», этот циклон обрушит на Москву самые сильные осадки за последние 69 лет, выпадет 40% месячной нормы.