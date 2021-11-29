Стойкость и презрение к захватчикам: как 80 лет назад погибла Зоя Космодемьянская

Попала в плен, но не сдалась и вошла в историю. Ровно 80 лет назад в Подмосковье фашисты казнили Зою Космодемьянскую - первую женшину-героя Советского Союза, удостоенную этого звания в военное время.

На Новодевичьем кладбище в Москве, где похоронена Космодемьянская, активисты волонтерского движения, ветераны, военнослужащие почтили ее память возложением цветов и воинскими почестями. О личности Зои и особенно о ее подвиги ходят легенды, но мы встретились с тем, кто все видел своими глазами и до сих пор живет там, куда в ноябре 1941-го 18-летняя Зоя и отправилась на свое последнее задание.

В верхнем левом углу фотографии Юрий Седов находит себя. В ноябре 1941-го пятилетний он играл с другими детьми рядом с местом казни Зои Космодемьянской, плохо понимая, что происходило в деревне Петрищево. Сейчас Юрий Николаевич единственный ныне живущий свидетель тех событий. Рассказывает, что его семья видела Зою еще накануне дня, когда ее поймали фашисты.

«Она в сарае была день и ночь, а потом вышла, и ее сдал Свиридов, сосед», - вспомнил Седов.

Поимке поджигательницы домов посодействовал староста деревни. После ареста Космодемьянскую сразу привели в дом Седовых. Воспоминания об этом дне сохранились на всю жизнь.

«Мы сразу на печку залезли и смотрели в дырочку, что они с ней будут делать, ну они ее осветили лампой, "фрау-фрау, партизанен" и увели», - поделился Седов.

Она мечтала поступить в литературный институт. Но все планы перечеркнула война. Набор в группу разведчиков-диверсантов проходил в разгар битвы за Москву. К этому времени у 18-летней Зои за плечами курсы медсестер и небольшой опыт работы на предприятии - Космодемьянская сколачивала ящики для снарядов.

Девушка трижды приходила в московский горком комсомола, чтобы записаться на фронт. Одна из попыток, благодаря настойчивому характеру Зои, оказалась успешной.

Местом обучения стала, казалось бы, обычная школа, но внутри это была партизанская часть штаба западного фронта. Ее командир предупредил всех военнослужащих - из двух тысяч новобранцев выживут единицы.

Главная цель - не подпустить врага к Москве. Зоя Космодемьянская прибывает с товарищами в деревню Петрищево и успевает уничтожить три места квартирования фашистов - дома и конюшни. Разведчица вывела из строя узел связи. Но сбежать не удалось, ее поймали и начали пытать.

Пытки продолжались всю ночь в разных домах Петрищево. Свидетелями были хозяева. В этом доме Прасковьи Кулик Космодемьянская провела последнюю ночь.

Накануне дня казни Зою Космодемьянскую жестоко пытали. Ей нанесли двести ударов ремнями, но девушка так и не назвала ни своего имени, ни задание, по которому она прибыла в деревню. А уже утром 29 ноября Зою привели на площадь, где немцы построили виселицу, поставили три деревянных ящика, а вокруг согнали всех жителей деревни.

Сейчас на месте эшафота установлен обелиск, на котором выбиты последние слова Зои. По словам свидетелей, после казни девушку месяц не снимали с виселицы.

За свой подвиг Космодемьянской посмертно присвоили звание Героя Советского Союза. Она была первой женщиной, кто удостоился его во время Великой Отечественной. Сегодня ровно 80 лет со дня казни Зои. Очевидцев тех событий почти не осталось. Но память надежно хранится благодаря тем, кто рассказал о ее подвиге и историкам, которые собрали эти сведения по крупицам.