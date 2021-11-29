Опубликованы кадры разминирования квартиры в Коломне

В распоряжении «Звезды» оказались кадры, снятые в многоэтажном доме, который ранее оцепили сотрудники правоохранительных органов после того, как на двери одной из квартир был обнаружен предмет, напоминающий гранату. Саперам удалось разминировать квартиру в Коломне, где проживали пенсионеры. Об этом сообщила «Звезде» очевидица Анна Иванова.

«Сейчас все экстренные службы города здесь. И кинологи, и полиция, и МЧС, и пожарные, и даже карета скорой помощи. Естественно, в подъезд никого не пускают. Проживающих выводили. Прям женщину в халате выносили, курточку накинули. Из подъезда всех проживающих эвакуировали», - рассказала женщина.

Ранее сообщалось, что гранату привязали к ручке двери, а общая конструкция была похожа на растяжку. По предварительным данным, в самой квартире сейчас никого нет. Опасную находку, как было отмечено, обнаружил сосед по лестничной клетке, после чего он обратился к сотрудникам полиции.