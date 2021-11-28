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Спасти радиоактивные «батарейки»: кадры учений морской военной полиции РФ на побережье Японского моря

Егор Левин
18:05 28.11.2021
В задачи морской военной полиции входит обеспечение правопорядка на водных объектах, которые находятся под контролем Министерства обороны РФ.
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
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Немногие знают, но в структуре военной полиции России с недавних пор существует новая инспекция - морская. Чтобы рассказать о ней, съемочная группа «Военной приемки» отправилась на побережье Японского моря.

Для многих станет открытием, что батарейки бывают не только пальчиковыми, но и ядерными, и называются они красивым словом РИТЭГ, что расшифровывается как «радиоизотопный термоэлектрический генератор». Используются такие генераторы, к примеру, на маяках, на отдаленных островах - там, куда сложно и дорого доставлять электроэнергию. Обслуживают подобные ядерные «батарейки» Вооруженные Силы Российской Федерации.

Радиоактивное топливо может понадобиться террористам для создания «грязной» ядерной бомбы. «Военная приемка» показала, как это может быть - конечно, в ходе специальных учений, где первая группа военнослужащих военной полиции выступает в роли охраны. В костюмах полной химзащиты они загружают условно опасный ящик в грузовик, едут к побережью, а вторая группа в этот момент имитирует атаку террористов. Во время загрузки боевики «нападают» на десантный корабль и «связывают» экипаж, «захватывая» ту самую ядерную «батарейку».

В такой и подобных ситуациях противодействовать террористам обязана новая морская военная полиция. В ее задачи входит обеспечение правопорядка на водных объектах, которые находятся под контролем Министерства обороны РФ.

В водах Тихого океана можно действовать открыто: на лодках полиция подходит к условно захваченному кораблю и берет его на абордаж. Застигнутые врасплох «плохие парни» падают на палубу один за одним.

Смотрите новый выпуск программы «Военная приемка. Военная полиция. 10 лет» на сайте телеканала, в приложении SMART.TV и на канале в Youtube. В этом году армейские правоохранители отмечают юбилей. Сегодня военная полиция - это военные комендатуры, военные автомобильные инспекции, органы дознания и отдельные специальные подразделения. Впервые на телеэкране «Военная приемка» покажет, как несут службу российские офицеры и солдаты военной полиции в самой закрытой и напряженной области мира - на Голанских высотах в Сирии.

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