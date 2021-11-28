«Нападение» на Мутбин: опубликованы кадры учебной атаки террористов на пост военной полиции РФ в Сирии

В июле 2018 года, после разгрома террористов российскими Вооруженными Силами, дорога на Эль-Кунейтру в Сирии вновь стала мирной. Территории неподалеку больше всего тогда досталось от боевиков. Особенно населенному пункту Мутбин.

Команда «Военной приемки» прибыла на местный пост военной полиции России ровно в момент учебной тревоги. «Удар-333» - команда, означающая, что надо готовиться к нападению. «Красные береты» занимают необходимые позиции, защищая каждый свой сектор.

Такие учебные тревоги проводятся здесь каждый день. Помимо живой силы, техника также по тревоге выдвигается для усиления КПП. Пулеметные расчеты, гранатометчики занимают огневые позиции.

В случае авиаудара или минометного обстрела по позициям пункта временной дислокации Мутбин личный состав забегает в бомбоубежище и, соответственно, ждет дальнейших указаний.

Смотрите новый выпуск программы «Военная приемка. Военная полиция. 10 лет» на сайте телеканала, в приложении SMART.TV и на канале в Youtube. В этом году армейские правоохранители отмечают юбилей. Сегодня военная полиция - это военные комендатуры, военные автомобильные инспекции, органы дознания и отдельные специальные подразделения. Впервые на телеэкране «Военная приемка» покажет, как несут службу российские офицеры и солдаты военной полиции в самой закрытой и напряженной области мира - на Голанских высотах в Сирии.