Авария с двумя фурами и легковушкой произошла под Красноярском

Под Красноярском на трассе Р-255 между аэропортом Черемшанка и деревней Сухая в ДТП попали две фуры и легковушка. Машина сгорела. Очевидцы выкладывают видео с места аварии.

На кадрах видно, как горит легковая машина, фуры стоят рядом, полыхает черный дым. Предварительно, есть погибшие.



На данный момент движение по трассе Р-255 на участке аварии блокировано в обе стороны. Дальнейшая информация уточняется.