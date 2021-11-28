Авария с двумя фурами и легковушкой произошла под Красноярском
По предварительной информации, есть погибшие. Трасса перекрыта в обе стороны.
© Видео: Ачинск, общественное движение, ВКонтакте © Фото: Ачинск, общественное движение, ВКонтакте
Под Красноярском на трассе Р-255 между аэропортом Черемшанка и деревней Сухая в ДТП попали две фуры и легковушка. Машина сгорела. Очевидцы выкладывают видео с места аварии.
На кадрах видно, как горит легковая машина, фуры стоят рядом, полыхает черный дым. Предварительно, есть погибшие.
На данный момент движение по трассе Р-255 на участке аварии блокировано в обе стороны. Дальнейшая информация уточняется.