Военная полиция показала процесс подготовки к командировкам в Сирию

Как вести себя с нарушителями и как проводить дознание - это целая наука. Ее преподают в Военном университете Министерства обороны РФ. Совершенствуют эти навыки «красные береты» из военной полиции во Владикавказе - в специальном учебном центре.

Он - знаковый для «красных беретов». В нем есть все: учебные корпуса, стадион, спортгородок и многие другие объекты - казармы, зона учебной гауптвахты, площадка для подготовки караульной службы, сектор ВАИ. И главное - здесь находится главная база подготовки перед командировками полицейских в Сирию.

В одном случае обучающиеся попадают в засаду и отбиваются от террористов, во втором - сами идут в атаку; в третьем - защищают опорный пункт и несут службу на постах. Такие навыки для «красных беретов» важны особенно, ведь часто им приходится жить и служить на маленьких постах, расположенных на большом удалении от основных сил.

Смотрите новый выпуск программы «Военная приемка. Военная полиция. 10 лет» на сайте телеканала, в приложении SMART.TV и на канале в Youtube. В этом году армейские правоохранители отмечают юбилей. Сегодня военная полиция - это военные комендатуры, военные автомобильные инспекции, органы дознания и отдельные специальные подразделения. Впервые на телеэкране «Военная приемка» покажет, как несут службу российские офицеры и солдаты военной полиции в самой закрытой и напряженной области мира - на Голанских высотах в Сирии.