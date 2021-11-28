Невидимая крепость: подземную полевую военную комендатуру впервые показали на видео

На главном военном учении 2021 года «Запад-2021» военнослужащими был оборудован подземный полевой лагерь, о существовании которого, если не знать заранее, можно было вовсе не догадаться. Команда «Военной приемки» побывала в таком впервые и впервые показала его своим телезрителям.

В данном случае - это лагерь военной полиции, или, говоря немного иначе - полевая военная комендатура со всеми ее атрибутами. Такими, как отделение дознания и пункт управления и, удивительно, но то, что можно назвать КПЗ. В обстановке войны наверняка появятся диверсанты, перебежчики, и другие подобные нарушители. Использовать эту «камеру» в мирное время нельзя - в отличие от лермонтовской в ней нет окон.

Отделение дознания - неотъемлемая часть военной комендатуры. Согласно уставу и уголовно-процессуальному кодексу РФ, дознаватель проводит доследственную проверку происшествий. То есть, опрашивает свидетелей и участников судопроизводства.

В свою очередь, пункт управления военной комендатуры - место, в котором работают дежурный по комендатуре, военный комендант и его заместитель, где принимают соответствующие решения по организации патрульной службы. Новые задачи подчиненным комендант ставит каждое утро. После этого военнослужащие выходят из своего замаскированного укрытия и разъезжаются по постам. Сюда же прибывает и начальник военной полиции. Принцип размещения комендатуры соответствует оригинальному времен императора Павла I.

Смотрите новый выпуск программы «Военная приемка. Военная полиция. 10 лет» на сайте телеканала, в приложении SMART.TV и на канале в Youtube. В этом году армейские правоохранители отмечают юбилей. Сегодня военная полиция - это военные комендатуры, военные автомобильные инспекции, органы дознания и отдельные специальные подразделения. Впервые на телеэкране «Военная приемка» покажет, как несут службу российские офицеры и солдаты военной полиции в самой закрытой и напряженной области мира - на Голанских высотах в Сирии.