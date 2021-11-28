Здесь был Лермонтов: история самой древней в России питерской военной комендатуры

Самая древняя из числа доживших до нашего времени российских военных комендатур - в Санкт-Петербурге. Она - необычная, в России всего две таких, в двух столицах, но именно питерская всегда была более приближена к императору. День ее образования - 18 ноября 1796 года, по указу императора Павла I.

Как рассказал программе «Военная приемка» на телеканале «Звезда» военный комендант Петербурга, здание было построено позже, в 1826 году, для управления военного коменданта, как на тот момент это называлось. Власти менялись, совершались революции, но комендатура всегда находилась именно в этом здании.

Это место Павел I выбрал неслучайно: отсюда до его резиденции, Михайловского замка, всего 300 метров. Там же был главный в стране плац. Император считал, что солдаты должны выглядеть идеально, а комендант помогал им в этом вопросе. К слову, одна из задач современной военной полиции - следить в том числе и за внешним видом военнослужащих.

Фактически, в самой древней комендатуре - самая древняя гауптвахта. Питерской - около двух веков: в 1840 году здесь содержался после дуэли с сыном французского посла поэт Михаил Лермонтов. В наши дни об этом напоминает специальная мемориальная табличка. Окна с решетками, стены из грубого бетона и складные нары не убили тогда в Лермонтове творческую душу, и именно на гауптвахте питерской комендатуры он написал стихотворение «Соседка». Сюда же к нему приходил Белинский, заметивший, что только тут «в первый раз увидел настоящего Лермонтова». Так стараниями комендатуры русская литература стала богаче.

Смотрите новый выпуск программы «Военная приемка. Военная полиция. 10 лет» на сайте телеканала, в приложении SMART.TV и на канале в Youtube. В этом году армейские правоохранители отмечают юбилей. Сегодня военная полиция - это военные комендатуры, военные автомобильные инспекции, органы дознания и отдельные специальные подразделения. Впервые на телеэкране «Военная приемка» покажет, как несут службу российские офицеры и солдаты военной полиции в самой закрытой и напряженной области мира - на Голанских высотах в Сирии.