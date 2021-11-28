В Беверли-Хиллз замечен предположительно заминированный подозрительный фургон

В Калифорнии в районе Беверли-Хиллз замечен подозрительный фургон, который, предположительно, может быть заминирован.

Машина, как пишет Helloniceworld, подозрительная машина появилась вечером 27 ноября около 19 часов по местному времени и намеренно остановилась посередине на перекрестке Уилшир-бульвар с Родео-драйв.

Полицейские, вызванные местными жителями, сразу же оцепили территорию. Данных о том, есть ли внутри другие люди, кроме самого водителя, пока нет. Все окна в минивэне закрыты пленкой, напоминающей фольгу. На месте работают саперы.