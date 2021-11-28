В стране и мире СМИ: найден способ уничтожить COVID-19 за две секунды Кира Карон При этом исследователи усомнились, что такой способ применим к человеческому организму. © Фото: Frank Rumpenhorst, dpa, Globallookpress Читайте нас на: Миллиметровые волны позволяют уничтожить 99,8% коронавируса и полиовируса на поверхностях за две секунды. Такое исследование было проведено Ариэльским университетом.



Было изучено влияние радиоволн в диапазоне 1-10 мм на коронавирусную инфекцию. В итоге ученые выяснили, что радиация уничтожает вирус за две секунды, пишет The Jerusalem Post.



Отмечается, что эти волны влияют на повышение температуры и таким образом позволяют бороться с вирусом — этот способ успешно себя показал на разных деликатных поверхностях. Но ученые усомнились в применении такого способа к человеческому организму.



Ранее стало известно, что омикрон-штамм коронавируса, обнаруженный в Южной Африке и Гонконге, может появиться в России в ближайшие месяцы. Об этом заявил вирусолог, профессор Центра имени Гамалеи Анатолий Альтштейн. По его словам, ученым только предстоит оценить эффективность вакцин против новой мутации COVID-19. В ДPУГИХ CMИ Загрузка... Вас заинтересует Экспертное мнение и аналитика