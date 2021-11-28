Телеканал «Звезда» на facebook
В стране и мире В стране и мире В стране и мире

СМИ: найден способ уничтожить COVID-19 за две секунды

Кира Карон
08:21 28.11.2021
При этом исследователи усомнились, что такой способ применим к человеческому организму.
СМИ: найден способ уничтожить COVID-19 за две секунды
© Фото: Frank Rumpenhorst, dpa, Globallookpress
Читайте нас на:

Миллиметровые волны позволяют уничтожить 99,8% коронавируса и полиовируса на поверхностях за две секунды. Такое исследование было проведено Ариэльским университетом.

Было изучено влияние радиоволн в диапазоне 1-10 мм на коронавирусную инфекцию. В итоге ученые выяснили, что радиация уничтожает вирус за две секунды, пишет The Jerusalem Post.

Отмечается, что эти волны влияют на повышение температуры и таким образом позволяют бороться с вирусом — этот способ успешно себя показал на разных деликатных поверхностях. Но ученые усомнились в применении такого способа к человеческому организму.

Ранее стало известно, что омикрон-штамм коронавируса, обнаруженный в Южной Африке и Гонконге, может появиться в России в ближайшие месяцы. Об этом заявил вирусолог, профессор Центра имени Гамалеи Анатолий Альтштейн. По его словам, ученым только предстоит оценить эффективность вакцин против новой мутации COVID-19.

ВЫСКАЗАТЬСЯ Комментарии
В ДPУГИХ CMИ
Загрузка...
Вас заинтересует
Экспертное мнение и аналитика
Картина дня
06:46 В стране и мире
В Киргизии задержаны трое подозреваемых в подготовке госпереворта кандидатов в депутаты
07:25 В стране и мире
В Приангарье возбуждено дело о хищении более 600 тысяч рублей из Пенсионного фонда
06:27 В стране и мире
«Омикрон»-штамм COVID-19 может передаваться даже между полностью вакцинированными
06:21 В стране и мире
В Хабаровске при пожаре в гостинице эвакуировались 40 человек
02:41 В стране и мире
Экс-депутат Рады заявил, что Европа находится под оккупацией США
Популярное
Видео
Прогулка по «красной зоне»: блогеры-антиваксеры посетили ковидные больницы
Видео
Камень-шпион: в воронежской академии разработали новый способ следить за врагом
«Наших выгоняют»: США в январе покинут 27 российских дипломатов
Россиян предупредили о панических атаках и «ковидном тумане» после коронавируса
Видео
Охотник почти три недели пролежал в избушке в тайге после нападения медведя и выжил
Видео
Глава Прокопьевска отправлен в отставку после банкета во время траура из-за трагедии в шахте Кузбасса
Читать далее
читайте ниже следующую новость
Телеканал «Звезда» Уведомления для браузеров
Уведомления для браузеров
 		МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
Новости В стране и мире Экономика и бизнес Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале Оружие Авиация Флот Бронетехника Артиллерия Ракетные системы Военный космос Прочее Инфографика Лица Лица телеканала Помним наших коллег О компании Вакансии Партнерам Киностудия «Главкино» Учредительные документы Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Сетевое издание www.tvzvezda.ru (далее – Издание) является средством массовой информации и зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Свидетельство о регистрации ЭЛ ФС77–59170 от 22 августа 2014 года). Учредителем и редакцией Издания является Открытое акционерное общество «Телерадиокомпания Вооруженных Сил Российской Федерации «ЗВЕЗДА» (ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»).

Главный редактор: Харьков А.В.

   Контакты
   Адрес: Россия, 129164,г. Москва, проспект Мира, д. 126
   E-mail:
   Тел: +7 (495) 645-92-89

Издание может содержать информационную продукцию, предназначенную для лиц старше 18 лет.

Правила использования материалов ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
rambler_partner
Рейтинг@Mail.ru
Предлагаем посмотреть эту страницу на версии сайта для мобильных устройств.