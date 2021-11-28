В Приангарье возбуждено дело о хищении более 600 тысяч рублей из Пенсионного фонда

Следственные органы СК России по Иркутской области возбудили уголовное дело по факту мошенничества в отношении сотрудников регионального отделения Пенсионного фонда. Работники подозреваются в совершении хищений из бюджета ведомства на сумму более 600 тысяч рублей.

Следствие полагает, что в деле замешаны сотрудники Сибирского, Приволжского, Уральского и Дальневосточных федеральных округов, которыми деньгами распорядились по своему усмотрению, превысив свои служебные полномочия.

«В результате преступных действий бюджету ПФР причинен ущерб на сумму более 600 тысяч рублей. Возбуждено уголовное дело по факту совершения мошенничества», - говорится в сообщении пресс-службы следственного управления СК по региону.

Сейчас следователи проводят обыски и другие следственные действия.