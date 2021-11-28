Умерший политик выиграл местные выборы в Индии

Политик, скончавшийся больше чем за две недели до выборов в панчаят одного из сел индийского штата Бихар, неожиданно одержал победу в голосовании. Необычная история случилась в поселении Дипакархар в округе Джамуи.

Тот факт, что одного из избранных народом кандидатов уже некоторое время нет в живых, открылся не сразу. Имя Сохана Мурму, как полагается, было объявлено на торжественной церемонии вручения удостоверений, после чего обнаружилось, что мужчина не явился на мероприятие. Для разрешения ситуации связались с его семьей, которая и сообщила, что Мумру не стало 6 ноября.

Близкие политика объяснили, что победа на голосовании была последним желанием ушедшего. В связи с этим родственники Мумру не сообщили о его смерти властям. Молчали об этом и все жители деревни до единого.

«Как видно, они проголосовали за него, чтобы уважить его последнее желание», - передает слова представителя местных властей NDTV.

Благие намерения местных жителей, как бы то ни было, поставили избирательную комиссию в трудное положение, так как удостоверение победителя невозможно вручить никому. Чтобы разобраться с произошедшим было решено обратиться в центральный избирком страны, чтоб признать выборы недействительными.