Названы три категории россиян, которым поднимут пенсии

С 1 декабря этого года три категории россиян смогут рассчитывать на повышение пенсий. Процедура будет производится путем автоматической индексации, что не потребует никаких дополнительных действий от граждан.

Повышение пенсий коснется россиян, которым в ноябре исполнилось 80 лет. Такое решение было принято с целью поддержки старшей категории населения. Для них в два раза будет увеличен размер фиксированной выплаты к пенсии по старости, который в итоге составит 12 088 рублей 96 копеек.

Кроме того, прибавка к пенсии ожидает жителей страны, работавших до августа 2021, но уволившихся в конце лета. Для них, как сообщает «Московский комсомолец» со ссылкой на данные Пенсионного фонда РФ, размер пенсий будет индексирован исходя из трудового статуса и к нему также прибавится доплата за сентябрь, октябрь и ноябрь.

И, наконец, увеличение пенсии будет отмечаться у тех, кто подал заявление на перерасчет. Прибавка начнет успешно доплачиваться в том случае, если все документы, требующиеся для перерасчета, были предоставлены верно.