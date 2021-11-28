Немцев предупредили о повышении цен на газ и электричество

Жителей Германии предупредили о возможности значительного повышения цен на газ и электроэнергию в конце текущего года. Согласно информации ряда источников, занимающихся сравнительными данными, сотни поставщиков энергоресурсов заявили о намерении повысить свои базовые тарифы.

Как указывает пресса, изменения почувствуют на себе миллионы потребителей в ФРГ. Рост стоимости газа, в соответствии со сведениями СМИ, составит около 20 процентов.

Повышение цен на электричество, как отмечает ZDF, будет не столь радикальным. В соответствии с теми же сравнительными оценками, более 190 компаний собираются увеличить уровень тарифов в среднем на семь-девять процентов. В первую очередь, по данным СМИ, это отразится на базовых тарифах.

Ранее в Сербии оценили сделку с российской стороной, в рамках которой было принято решение сохранить прежнюю стоимость газа из РФ. Как отметил министр финансов страны, успешная договоренность позволила Сербии заполучить самую низкую цену на газ в Европе.