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В ООН признали Украину одним из лидеров по вымиранию населения

Кира Тило
04:10 28.11.2021
Сообщается, что к 2050 году население страны может снизиться до 35 миллионов человек.
В ООН признали Украину одним из лидеров по вымиранию населения
© Фото: Britta Pedersen ZB Globallookpress
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Численность населения Украины сокращается одним из самых быстрых темпов в мире. Такие данные опубликовали в аналитической справке ООН «Демографические процессы». Отмечается, что властям страны необходимо создать стабильную политическую и финансовую системы, тем самым обеспечив социальную защиту своих граждан.

«Украине нужна широкомасштабная и комплексная стратегия. Такая стратегия должна учитывать последствия изменения как в численности, так и структуры населения, сопутствующие изменения соотношения нетрудоспособных и трудоспособных контингентов и влияние миграции, в частности, внутреннего перемещения населения», - сказано в заявлении.

Одними из основных показателей снижения численности населения являются, согласно документу, низкий коэффициент рождаемости, высокий уровень смертности и увеличение масштабов миграции. Отмечается, что уже к 2050 году численность населения может сократится до 35 миллионов человек. 

О быстрых темпах сокращения населения было известно и ранее. Еще в январе 2019 года государственная служба статистики Украины сообщила, что численность населения уменьшилась на 208,8 тысяч человек. Тогда это было также связано с превышением коэффицента смертности над рождаемостью.

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