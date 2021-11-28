В ООН признали Украину одним из лидеров по вымиранию населения

Численность населения Украины сокращается одним из самых быстрых темпов в мире. Такие данные опубликовали в аналитической справке ООН «Демографические процессы». Отмечается, что властям страны необходимо создать стабильную политическую и финансовую системы, тем самым обеспечив социальную защиту своих граждан.

«Украине нужна широкомасштабная и комплексная стратегия. Такая стратегия должна учитывать последствия изменения как в численности, так и структуры населения, сопутствующие изменения соотношения нетрудоспособных и трудоспособных контингентов и влияние миграции, в частности, внутреннего перемещения населения», - сказано в заявлении.

Одними из основных показателей снижения численности населения являются, согласно документу, низкий коэффициент рождаемости, высокий уровень смертности и увеличение масштабов миграции. Отмечается, что уже к 2050 году численность населения может сократится до 35 миллионов человек.

О быстрых темпах сокращения населения было известно и ранее. Еще в январе 2019 года государственная служба статистики Украины сообщила, что численность населения уменьшилась на 208,8 тысяч человек. Тогда это было также связано с превышением коэффицента смертности над рождаемостью.