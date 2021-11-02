«"Архимедовы силы" там не действуют»: в Роскосмосе рассказали о выращивании «Вампиров» на МКС

Специалисты ЦЭНКИ (предприятие Роскосмоса) объявили о проведении уникального эксперимента, получившего название «Вампир», по выращиванию кристаллов в космосе. О том, чем примечателен такой способ выращивания кристаллов и чем он лучше земного варианта в беседе со «Звездой» рассказал начальник отделения филиала АО ЦЭНКИ - НИИ СК им. В.П.Бармина Александр Егоров.

«Дело в том, что когда мы на Земле возьмем любую жидкость и туда добавим какие-то пузыри воздушные, то эти пузыри начнут там двигаться, перемешиваться и прочее. Процесс кристаллизации будет идти на фоне каких-то динамических процессов, которые возникают в расплаве. В данном случае жидкость - это будет расплав, например, полупроводникового материала. Если мы этот процесс будем проводить в условиях невесомости, то "архимедовы силы" действовать не будут, то есть тяжелое не будет опускаться вниз, легкое не будет подниматься вверх, там будут немного другие механизмы взаимодействия какой-то примеси, например, с расплавом. Когда идет процесс кристаллизации какого-то материала, например, полупроводникового материала, то надо, чтобы этот растущий кристалл был равномерным с одной стороны, и с другой стороны не имел дефектов. Поэтому и мы, и за рубежом стали проводить эксперименты по выращивания кристаллов, в основном, полупроводников, и еще биокристаллов, в условиях невесомости», - объяснил эксперт.

Ранее в Тwitter Роскосмоса было размещено сообщение, согласно которому специалисты ЦЭНКИ разработали установку МЭП-01, которая сейчас находится в модуле «Наука» МКС. В данной установке, по информации госкорпорации, будут выращивать кристаллы из специальных сплавов.