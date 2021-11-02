Телеканал «Звезда» на facebook
В стране и мире В стране и мире В стране и мире

«"Архимедовы силы" там не действуют»: в Роскосмосе рассказали о выращивании «Вампиров» на МКС

Роман Захаров
08:25 02.11.2021
Ученый объяснил, почему было принято решение о выращивании кристаллов именно в условиях невесомости.
© Видео: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА» © Фото: Роскосмос
Читайте нас на:

Специалисты ЦЭНКИ (предприятие Роскосмоса) объявили о проведении уникального эксперимента, получившего название «Вампир», по выращиванию кристаллов в космосе. О том, чем примечателен такой способ выращивания кристаллов и чем он лучше земного варианта в беседе со «Звездой» рассказал начальник отделения филиала АО ЦЭНКИ - НИИ СК им. В.П.Бармина Александр Егоров.

«Дело в том, что когда мы на Земле возьмем любую жидкость и туда добавим какие-то пузыри воздушные, то эти пузыри начнут там двигаться, перемешиваться и прочее. Процесс кристаллизации будет идти на фоне каких-то динамических процессов, которые возникают в расплаве. В данном случае жидкость - это будет расплав, например, полупроводникового материала. Если мы этот процесс будем проводить в условиях невесомости, то "архимедовы силы" действовать не будут, то есть тяжелое не будет опускаться вниз, легкое не будет подниматься вверх, там будут немного другие механизмы взаимодействия какой-то примеси, например, с расплавом. Когда идет процесс кристаллизации какого-то материала, например, полупроводникового материала, то надо, чтобы этот растущий кристалл был равномерным с одной стороны, и с  другой стороны не имел дефектов. Поэтому и мы, и за рубежом стали проводить эксперименты по выращивания кристаллов, в основном, полупроводников, и еще биокристаллов, в условиях невесомости», - объяснил эксперт.

Ранее в Тwitter Роскосмоса было размещено сообщение, согласно которому специалисты ЦЭНКИ разработали установку МЭП-01, которая сейчас находится в модуле «Наука» МКС. В данной установке, по информации госкорпорации, будут выращивать кристаллы из специальных сплавов.

ВЫСКАЗАТЬСЯ Комментарии
В ДPУГИХ CMИ
Загрузка...
Вас заинтересует
Экспертное мнение и аналитика
Картина дня
08:15 В стране и мире
Видео
В Москве объявлен желтый уровень погодной опасности из-за тумана
06:45 В стране и мире
Видео
Маски, блокпосты и QR-коды: как в российских регионах соблюдают меры по COVID-19
04:42 В стране и мире
Вильфанд спрогнозировал аномально теплую погоду по всей России
02:10 В стране и мире
Назван объект, с которым в октябре столкнулась подлодка США в Южно-Китайском море
00:36 В стране и мире
В Минздраве оценили влияние нерабочих дней на ситуацию с COVID-19 в России
Популярное
Диетолог предупредил об опасности картофеля
Провизор раскрыла схемы обмана россиян в аптеках
Врач назвала овощ, который поможет укрепить печень и снизить давление
Видео
Путин предложил посмотреть на зашедший в Черное море американский корабль через прицел систем обороны
Видео
Россиянам напомнили, у кого с ноября увеличивается пенсия
Диетолог назвала самые полезные осенние продукты
Читать далее
читайте ниже следующую новость
Телеканал «Звезда» Уведомления для браузеров
Уведомления для браузеров
 		МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
Новости В стране и мире Экономика и бизнес Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале Оружие Авиация Флот Бронетехника Артиллерия Ракетные системы Военный космос Прочее Инфографика Лица Лица телеканала Помним наших коллег О компании Вакансии Партнерам Учредительные документы Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Сетевое издание www.tvzvezda.ru (далее – Издание) является средством массовой информации и зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Свидетельство о регистрации ЭЛ ФС77–59170 от 22 августа 2014 года). Учредителем и редакцией Издания является Открытое акционерное общество «Телерадиокомпания Вооруженных Сил Российской Федерации «ЗВЕЗДА» (ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»).

Главный редактор: Харьков А.В.

   Контакты
   Адрес: Россия, 129164,г. Москва, проспект Мира, д. 126
   E-mail:
   Тел: +7 (495) 645-92-89

Издание может содержать информационную продукцию, предназначенную для лиц старше 18 лет.

Правила использования материалов ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
rambler_partner
Рейтинг@Mail.ru
Предлагаем посмотреть эту страницу на версии сайта для мобильных устройств.