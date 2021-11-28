«Палмейрас» второй раз подряд выиграл Кубок Либертадорес

Футбольный клуб «Палмейрас» сумел вырвать победу у «Фламенго» в рамках дополнительного времени в финальной игре одного из самых престижных футбольных турниров Южной Америки - Кубка Либертадорес. Матч, состоявшийся на стадионе «Сентенарио» в Монтевидео 27 ноября завершился со счетом 2:1.

Авторами голов команды-победителя стали Рафаэл Вейга, открывший счет на пятой минуте встречи, и Дейверсон, забивший победный мяч в ворота соперников. У проигравших отличился Габриэл Барбоза, успешно оформивший гол на 72-й минуте.

Благодаря успеху в финале турнира «Палмейрас» стал победителем Кубка Либертадорес второй раз подряд и третий раз в истории соревнований. На счету уступившего в последнем матче «Фламенго» числится две победы в Кубке.