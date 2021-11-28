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Россияне оценили свои траты на новогодний стол и подарки

Елизавета Потейчук
20:56 28.11.2021
Многие россияне ожидают, что их расходы на новогодний стол и подарки останутся такими же, какими были в прошлом году.
Россияне оценили свои траты на новогодний стол и подарки
© Фото: pexels.com
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Исследование показало, что около 49% россиян ожидают, что их траты на новогодние подарки и праздничный стол останутся неизменными в сравнении с прошлым годом. Кроме того, каждый пятый гражданин надеется на уменьшение таких расходов.

«Около 38% респондентов полагают, что их бюджет на новогодний стол-2022 не изменится. Каждый пятый (20%) сказал, что этот бюджет уменьшится, 11% - что увеличится. Почти треть опрошенных (31%) пока не могут оценить свои расходы на встречу Нового года», - сообщает РИА Новости со ссылкой на результаты исследований аналитиков.

Более того, каждый пятый россиянин на новогодний стол потратил не более пяти тысяч рублей, а чуть менее трети россиян - от пяти до десяти тысяч рублей. На 10-15 тысяч рублей отпраздновали Новый год 15% граждан РФ, 15-20 тысяч рублей израсходовали на новогодние траты 7%, более 20 тысяч - 6% россиян. Оценить собственные расходы затруднились 18% опрошенных.

При покупке новогодних подарков 39% россиян надеются потратить столько же, сколько и в прошлом году. На уменьшение расходов на подарки надеется 21% респондентов, а 15% опрошенных ожидают, что они увеличатся. Затруднились оценить траты по сравнению с прошлым годом 25% россиян.

Ранее врач рассказала об опасности сладких детских подарков. Эксперт подчеркнула, что все новогодние наборы с конфетами богаты трансжирами и пальмовым маслом, а также содержат в составе очень много консервантов, в том числе и диоксид серы, обладающий канцерогенным воздействием.

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