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Все те же на манеже: для чего США и НАТО устраивают новую массовую антироссийскую истерию

Виталий Акиньшин
18:10 28.11.2021
Главный вопрос последнего времени: как далеко готовы зайти США и их партнеры в пока еще информационном противостоянии с Россией, и сколько здравого смысла еще осталось в запасе у тех, кто однажды уже применил ядерное оружие.
Все те же на манеже: для чего США и НАТО устраивают новую массовую антироссийскую истерию
© Фото: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
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Американская разведка на полном серьезе рассылала своим союзникам по НАТО сообщения о том, что Россия якобы готова атаковать Украину «как только изменятся погодные условия». Времени «остановить Россию» осталось мало, потому необходимо срочно принять военные и экономические меры для ее сдерживания, иначе российская армия поглотит вначале Украину, а потом, если следовать западной логике, пойдет дальше - видимо по привычке на Берлин.

Даже страшно представить, что должно произойти в «январе-феврале» 2022 года, чтобы Москва «начала войну». То, что для нас - откровенный бред, для Запада - объективная реальность. Пусть и оторванная от себя же. Американский госсекретатрь Энтони Блинкен не перестает пугать мир активностью российских Вооруженных сил на украинской границе, и потому Вашингтон готовится отправлять на Украину военных советников и увеличивать поставки вооружений, а Киев требует заранее ввести против Москвы некие «адские» санкции.

Для провокаций с украинской стороны сейчас, к сожалению, действительно благодатное время. Запад явно вдохновлен своими недавними учениями в Черном море, сама Украина под прикрытием НАТО добивается силового решения территориальных проблем, дипломатические контакты между Москвой, Берлином и Парижем заморожены. А российские военные зафиксировали, что в этом месяце американские бомбардировщики отработали сценарий возможного применения ядерного оружия против России.

Эксперты разных мастей по ту сторону океана на полном серьезе и в подробностях смакуют выдуманную российскую угрозу. Спорят, насколько жесткой должна быть реакция Запада. Откровенная чушь о российской военной угрозе практически ежедневно накачивается какими-то новыми фантастическими подробностями. В американских СМИ уже публикуются разведданные, которые якобы подтверждают информацию о том, что Россия якобы собрала мощный ударный кулак вблизи украинской границы.

«США направили своим европейским союзникам разведданные и карты, свидетельствующие о наращивании российских войск и стягивании артиллерии, которые потребуются для стремительного масштабного вторжения на Украину сразу из нескольких точек в том случае, если президент России Владимир Путин примет соответствующее решение», - пишет издание Bloomberg.

Его тайные источники сообщили, что для этих целей в России якобы призваны десятки тысяч резервистов, а некоторые части уже заняли свои позиции. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отреагировал, заявив, что против страны «идет целенаправленная информационная кампания».

«Для таких вбросов используется, скажем так, в качестве трубы, Bloomberg. Это действительно так, это мы тоже фиксируем. Некоторые американские газеты активно в этом участвуют. Это нагнетание напряженности. Это попытка представить Российскую Федерацию как некую сторону, которая угрожает процессу урегулирования», - сказал он.

В Службе внешней разведки, в свою очередь, утверждают, что вся масштабная антироссийская истерия - не что иное, как попытка Запада прикрыть крупную провокацию Киева на юго-востоке Украины. О желании силовым способом решить вопрос Донбасса президент Незалежной Владимир Зеленский говорит давно, но все это время серьезно опасается реакции Москвы. Прикрываясь российской угрозой, Вашингтон даже планирует поставить в помощь Украине противотанковые и противовоздушные комплексы и даже вертолеты Ми-17, которые США закупили у России для армии Афганистана, но передать не успели. Официально информацию о поставках оружия в Белом доме не подтверждают, а военная помощь Украине пока выглядит совсем не так, как этого хотелось бы Киеву.

Россия внимательно следит за всем, что происходит в рамках нового украинского сценария США. В Кремле не раз заявляли о том, что Россия не собиралась и не собирается нападать на кого-либо и прекрасно понимает, какие цели преследует антироссийская истерия запада. Обвиняя Москву в надуманной эскалации, НАТО уже давно подтягивает свои силы к границам РФ под предлогом строительства систем противоракетной обороны. Как заявил министр обороны РФ Сергей Шойгу, в этих условиях страна вынуждена реагировать на возникающие угрозы соответствующим образом, повышать боевой потенциал и разрабатывать новые образцы вооружения.

Эскалацию напряженности он также обсудил с китайским коллегой. По словам Шойгу, действия Вашингтона представляют серьезную угрозу не только для России, но и для КНР, и на этом фоне «координация усилий военных двух стран - главный стабилизирующий фактор». Стратегическая авиация России и Китая уже начала совместные патрулирования воздушного пространства над акваториями Японского и Восточно-Китайского морей.

Главный вопрос, который интересует абсолютно всех - это как далеко готовы зайти США и их партнеры в этом противостоянии, и сколько здравого смысла еще есть в запасе у тех, кто однажды уже применял ядерное оружие. Пока все происходящее очень похоже на хорошо отрепетированный спектакль, в котором актеры либо заигрались, либо не до конца прочитали сценарий, и плохо представляют, к каким последствиям может привести новая американская авантюра.

Мнение, выраженное в данном материале, является авторским и может не совпадать с мнением редакции.

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