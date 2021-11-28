Торжественная церемония подъема Георгиевского Военно-Морского Флага прошла на бдк «Азов» Черноморского флота

Впервые в новейшей истории России в городе-герое Севастополе прошла торжественная церемония подъема Георгиевского Военно-Морского Флага на большом десантном корабле (бдк) «Азов» Черноморского флота.

Начало мероприятия проходило в Соборе равноапостольного князя Владимира - усыпальнице адмиралов с проведения церемонии освящения Георгиевского Военно-Морского Флага. Чином освящения руководил Благочинный Севастопольского округа протоиерей Сергий.

По завершении чина освещения, а также возложения цветов к могилам адмиралов, флаг был перемещен на борт бдк «Азов»под колокольный звон для проведения торжественной церемонии вручения командиру корабля и подъема кормового Георгиевского Военно-Морского Флага.

Участие в церемонии приняли представители главного командования ВМФ и командования Черноморского флота, ветераны, юнармейцы, приглашенные гости и делегация из Азова, а также представители исполнительной и законодательной власти Севастополя.

Материал подготовили: Елизавета Потейчук, Николай Баранов