СМИ: название омикрон-штамма выбрано из-за нежелания оскорбить лидера Китая

Всемирная организация здравоохранения при наименовании нового штамма коронавируса, обнаруженного в Южной Африке и Гонконге, пропустили две буквы греческого алфавита - ранее штаммы именовали по порядку, вплоть до «дельты» и «лямбды». Как сообщает New York Post, штамм, по логике, могли называть «Ню» (Nu) или «Кси» (Xi). Но первый вариант был отвергнут из-за созвучия с английском словом «новый» (new), а второй, предположительно, исключен из-за схожести с английским написанием имени главы Китая Си Цзиньпина (Xi Jinping).

«Если ВОЗ так боится Коммунистической партии Китая, как можно верить, что они призовут их к ответу в следующий раз, когда те попытаются скрыть катастрофическую глобальную пандемию?», - раскритиковал решение организации американский сенатор Тед Круз в Twitter.

Издание также привело слова официального представителя ВОЗ Маргарет Харрис, которая частично подтвердила версию издания.

«"Ню" мы отвергли, чтобы не запутывать людей, которые подумают, то это "новый" вариант, а не название. А "Кси" это популярная фамилия - мы приняли решение не применять имена людей, названия мест и животных, чтобы избежать стигматизации», - заявила Харрис.

На данный момент в России пока не было случаев инфицирования штаммом коронавируса «омикрон». Специалисты Роспотребнадзора активно работают над секвенированием геномов коронавируса. Исследуются материалы, в том числе от пациентов, которые недавно посещали зарубежные страны.