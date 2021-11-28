В стране и мире Приближение войск Британии к границе РФ и НАТО не снимает напряженность Кира Карон По данным газеты Financial Times, Великобритания намерена разместить сотни единиц бронетехники в Германии в рамках действий по оказанию поддержки в наращивании сил НАТО в регионе на фоне разногласий с Россией по Украине. © Фото: Sgt. Timothy Hamlin, Planetpix, Globallookpress Читайте нас на: Посол России в Лондоне Андрей Келин заявил, что Британия продолжает существующую политику НАТО по приближению своего присутствия к российской границе.



«Я бы не сказал, что очередное за 10 лет перемещение британских войск ближе к границе НАТО и России поспособствует ослаблению нынешней военной напряженности», - сказал он в эфире радио Times. По мнению посла, этому бы способствовало налаживание каналов связи на политическом и военном уровне между Россией и НАТО.



Ранее официальный представитель министерства иностранных дел России Мария Захарова заявила, что НАТО продолжает создавать напряженность у границ России.



В пример она привела запланированные совместные учения Эстонии и Соединенных Штатов, о которых накануне объявили в Посольстве США в Эстонии. Дипломат обратила внимание на то, что, согласно сообщениям американской стороны, в ходе мероприятий отрабатываются «нетрадиционные методы доставок». В ДPУГИХ CMИ Загрузка... Вас заинтересует Экспертное мнение и аналитика