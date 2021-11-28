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Приближение войск Британии к границе РФ и НАТО не снимает напряженность

Кира Карон
14:29 28.11.2021
По данным газеты Financial Times, Великобритания намерена разместить сотни единиц бронетехники в Германии в рамках действий по оказанию поддержки в наращивании сил НАТО в регионе на фоне разногласий с Россией по Украине.
Приближение войск Британии к границе РФ и НАТО не снимает напряженность
© Фото: Sgt. Timothy Hamlin, Planetpix, Globallookpress
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Посол России в Лондоне Андрей Келин заявил, что Британия продолжает существующую политику НАТО по приближению своего присутствия к российской границе.



«Я бы не сказал, что очередное за 10 лет перемещение британских войск ближе к границе НАТО и России поспособствует ослаблению нынешней военной напряженности», - сказал он в эфире радио Times.

По мнению посла, этому бы способствовало налаживание каналов связи на политическом и военном уровне между Россией и НАТО.

Ранее официальный представитель министерства иностранных дел России Мария Захарова заявила, что НАТО продолжает создавать напряженность у границ России.

В пример она привела запланированные совместные учения Эстонии и Соединенных Штатов, о которых накануне объявили в Посольстве США в Эстонии. Дипломат обратила внимание на то, что, согласно сообщениям американской стороны, в ходе мероприятий отрабатываются «нетрадиционные методы доставок».

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