Приближение войск Британии к границе РФ и НАТО не снимает напряженность
Посол России в Лондоне Андрей Келин заявил, что Британия продолжает существующую политику НАТО по приближению своего присутствия к российской границе.
«Я бы не сказал, что очередное за 10 лет перемещение британских войск ближе к границе НАТО и России поспособствует ослаблению нынешней военной напряженности», - сказал он в эфире радио Times.
По мнению посла, этому бы способствовало налаживание каналов связи на политическом и военном уровне между Россией и НАТО.
Ранее официальный представитель министерства иностранных дел России Мария Захарова заявила, что НАТО продолжает создавать напряженность у границ России.
В пример она привела запланированные совместные учения Эстонии и Соединенных Штатов, о которых накануне объявили в Посольстве США в Эстонии. Дипломат обратила внимание на то, что, согласно сообщениям американской стороны, в ходе мероприятий отрабатываются «нетрадиционные методы доставок».