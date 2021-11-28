В стране и мире Будем помнить: на доме, где жил Градский может появиться памятная доска Кира Карон Известного музыканта, народного артиста РФ и наставника шоу «Голос» не стало сегодня, он умер на 73-м году жизни. © Видео: ТРК "Звезда" © Фото: Gennadii Sergeev, Russian Look, Globallookpress Читайте нас на: Депутат МГД, Председатель комиссии по культуре и массовым коммуникациям, нартист России Евгений Герасимов рассказал «Звезде», что Градский был величайшим деятелем культуры.

«Исполнитель, человек создавший очень многое в нашей музыкальной культуре, театральной. Он был неподражаемый, величайший музыкант. Я не сомневаюсь, что будет обращение с просьбой увековечить память. Помимо его песен, музыкальных произведений, которые останутся, конечно, человек будет увековечен. Памятная доска может появится на доме, где жил Градский. Будет там, где сочтет семья и жители этого дома», - рассказал Герасимов.



Один из основоположников русского рока, автор музыки к десяткам художественных, документальных и мультипликационных фильмов умер в реанимации, куда был доставлен в пятницу, 26 ноября. Градскому было 72 года. В ДPУГИХ CMИ Загрузка... Вас заинтересует Экспертное мнение и аналитика