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СМИ: Панарин бросил перчатку в канадского хоккеиста из-за слов о России

Анна Берестовая
01:03 28.11.2021
Российский хоккеист Панарин посчитал оскорбительными сказанные его соперником слова об РФ.
СМИ: Панарин бросил перчатку в канадского хоккеиста из-за слов о России
© Фото: Rich Graessle Icon Sportswire vi Globallookpress
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Российский хоккеист, выступающий в роли нападающего за New York Rangers, Артемий Панарин со скамейки бросил перчатку в канадского спортсмена Брэда Маршанда. Инцидент произошел в пятницу в конце матча с Boston Bruins.

Согласно информации прессы, конфликт между хоккеистами вспыхнул из-за провокационных слов Маршанда. В своих высказываниях, как рассказал россиянин, форвард из команды-соперника  упомянул президента РФ Владимира Путина и заявил, что Панарина не любит никто в стране.

«Наверное, все россияне захотят защитить свою страну», - цитирует Панарина журналист USA Today Винс Меркальяно в своем аккаунте в Twitter.

Примечательно, что матч, после которого произошел конфликт, окончился победой New York Rangers со счетом 5:2. Автором победной шайбы стал Артемий Панарин.

В связи с произошедшим, как пишет New York Post, российский хоккеист был оштрафован на пять тысяч долларов по решению департамента NHL по безопасности игроков. Причиной штрафа было объявлено неспортивное поведение.

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