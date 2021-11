Спорт СМИ: Панарин бросил перчатку в канадского хоккеиста из-за слов о России Анна Берестовая Российский хоккеист Панарин посчитал оскорбительными сказанные его соперником слова об РФ. © Фото: Rich Graessle Icon Sportswire vi Globallookpress Читайте нас на: Российский хоккеист, выступающий в роли нападающего за New York Rangers, Артемий Панарин со скамейки бросил перчатку в канадского спортсмена Брэда Маршанда. Инцидент произошел в пятницу в конце матча с Boston Bruins. Согласно информации прессы, конфликт между хоккеистами вспыхнул из-за провокационных слов Маршанда. В своих высказываниях, как рассказал россиянин, форвард из команды-соперника упомянул президента РФ Владимира Путина и заявил, что Панарина не любит никто в стране. «Наверное, все россияне захотят защитить свою страну», - цитирует Панарина журналист USA Today Винс Меркальяно в своем аккаунте в Twitter. Примечательно, что матч, после которого произошел конфликт, окончился победой New York Rangers со счетом 5:2. Автором победной шайбы стал Артемий Панарин. В связи с произошедшим, как пишет New York Post, российский хоккеист был оштрафован на пять тысяч долларов по решению департамента NHL по безопасности игроков. Причиной штрафа было объявлено неспортивное поведение. В ДPУГИХ CMИ Загрузка... Вас заинтересует Экспертное мнение и аналитика