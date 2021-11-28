Две группы захвата и один вертолет: адмирал Сиденко рассказал об одной из первых встреч российских моряков и сомалийских пиратов

В отношении пиратов нельзя применять военную силу. Причины могли быть разные, но главная заключается в том, что они могли беспрепятственно представляться рыбаками, а причинить вред гражданскому лицу непозволительно. Единственное, что можно сделать с пиратами - взять под контроль и передать их государству для дальнейших разбирательств. Адмирал Константин Сиденко, бывший командующий Балтийским и Тихоокеанским флотами и войсками Восточного военного округа, рассказал ведущему программы «Служу России» Юрию Подкопаеву о том, как походила одна из первых исторических встреч российских моряков с сомалийскими пиратами.

«Мы получили данные о том, что пираты захватывают один из сухогрузов, который следовал в Аденском заливе. Разработали соответствующую операцию и захватили группировку пиратов из 18 человек. Они были вооружены, пришлось применять оружие, не на поражение. И их захватили, взяли на борт и пытались сдать их через наш МИД. Когда приблизились к берегам Йемена, сдали их полиции», - рассказал он.

Сиденко пояснил, что в операции приняли участие две группы захвата и вертолет Ка-27, направлявший действия российских быстроходных лодок.

Ответил он также и на вопрос о том, насколько сильно мировому сообществу мешает в борьбе с пиратством его романтизация в кинематографе. Адмирал придерживается мнения, что она является негативным и совершенно ненужным атрибутом, так как реальные пираты максимально опасны для всех, с кем они связываются.