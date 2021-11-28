В стране и мире В РФ впервые число выздоровевших превысило количество заболевших Кира Карон В стране выявлено 33 548 случаев коронавируса. © Фото: Komsomolskaya Pravda, Global Look Press Читайте нас на: В России впервые с мая число вылечившихся от коронавирусной инфекции за неделю превысило количество заболевших.



За последние сутки в России выявлено 33 548 новых случаев коронавируса в 85 регионах. Из них 6,3% не имели клинических проявлений болезни. За весь период выздоровели 30 646 человек.



Всего на сегодняшний день в России выявлено 9 570 373 случая коронавируса в 85 регионах. За весь период зафиксировано 272 755 летальных исходов, выздоровели 8 268 111 человек.



Число зарегистрированных случаев заражения коронавирусом COVID-19 в мире по данным на утро воскресенья выросло до 261 миллиона 87 тысяч 872, свидетельствуют данные американского университета Джонса Хопкинса.



Ранее в Ботсване зарегистрировали случаи заболевания новым вариантом коронавирусной инфекции, который может оказаться более опасным, чем все предыдущие штаммы заболевания. Об этом предупредили ученые из Великобритании, объяснив, что у этой разновидности вируса присутствует больше всего мутаций. В ДPУГИХ CMИ Загрузка... Вас заинтересует Экспертное мнение и аналитика