Дочь Мстислава Ростроповича попала в больницу после падения

Дочь известного виолончелиста Мстислава Ростроповича и оперной певицы Галины Вишневской Ольга госпитализирована в одну из московских клиник. Женщина неудачно упала дома. При падении потеряла сознание. В результате инцидента она получила повреждения пальцев рук.

Как сообщает Telegram-канал «112», из-за повышенного давления дочь музыканта и певицы положили в отделение кардиологии.

Ольга Ростропович является президентом Фонда культурных и гуманитарных программ М.Л. Ростроповича, который был основан знаменитым виолончелистов в 1997 году как фонд поддержки молодых исполнителей. Женщина активно занимается общественной деятельностью в области культуры.