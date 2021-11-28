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Дочь Мстислава Ростроповича попала в больницу после падения

Светлана Иванова
10:47 28.11.2021
Из-за повышенного давления дочь музыканта и певицы положили в отделение кардиологии.
Дочь Мстислава Ростроповича попала в больницу после падения
© Фото: Кирилл Каллиников, РИА Новости
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Дочь известного виолончелиста Мстислава Ростроповича и оперной певицы Галины Вишневской Ольга госпитализирована в одну из московских клиник. Женщина неудачно упала дома. При падении потеряла сознание. В результате инцидента она получила повреждения пальцев рук.

Как сообщает Telegram-канал «112», из-за повышенного давления дочь музыканта и певицы положили в отделение кардиологии.

Ольга Ростропович является президентом Фонда культурных и гуманитарных программ М.Л. Ростроповича, который был основан знаменитым виолончелистов в 1997 году как фонд поддержки молодых исполнителей. Женщина активно занимается общественной деятельностью в области культуры.

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