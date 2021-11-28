Рублев и Карацев обыграли эквадорцев в парной встрече на Кубке Дэвиса по теннису

Российские теннисисты Аслан Карацев и Андрей Рублев обыграли эквадорцев Гонсало Эскобара и Диего Идальго в парном матче противостояния сборных РФ и Эквадора в рамках финального турнира Кубка Дэвиса.

Третья по счету встреча группы А прошла в Мадриде и завершилась со счетом 6:4, 4:6, 6:4 в пользу российских спортсменов. Теннисисты провели на корте два часа и одну минуту. Матч РФ - Эквадор завершился победой сборной России со счетом 3:0.

Следующий матч у отечественной сборной состоится 28 ноября против испанцев. Российская команда лидирует в своей группе, опережая по дополнительным показателям сборную Испании, которые ранее также обыграли эквадорцев.