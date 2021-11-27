Телеканал «Звезда» на facebook
Армия Армия Ситуация в Сирии ТЕГИ

Президент Сирии выпустил из тюрьмы по амнистии 25 человек, осужденных по разным статьям

Алексей Дегтярев
08:15 27.11.2021
Это уже 13-й по счету подобный указ Башара Асада, однако в провинции Деръа, где сегодня пришла радость во многие семьи, он был применен впервые.
Президент Сирии выпустил из тюрьмы по амнистии 25 человек, осужденных по разным статьям
© Фото: Минобороны РФ
Читайте нас на:

Слезы счастья на глазах женщин и мужчин в сирийской провинции Деръа вполне объяснимы. Кто-то из них не виделся друг с другом несколько месяцев, а кто-то - несколько лет. Их мужья сидели в тюрьме, а женам с детьми и хозяйством приходилось нелегко. Но сегодня 25 мужчин смогут вернуться домой - для них наступила амнистия.

«Сегодня из тюрьмы освободили 25 человек, осужденных по самым разным статьям. Мы постараемся сделать все возможное, чтобы они скорее смогли влиться в общество. Им будут предоставлены рабочие места. В дальнейшем мы планируем выпустить на свободу и других заключенных, после решения комиссии», - отметил заместитель губернатора провинции Деръа Абдул Хашар.

Это не первая амнистия в стране, а уже 13-й указ президента Башара Асада. Однако сегодняшнее мероприятие - первое в провинции Деръа. Указ о помиловании прежде всего касается тех, кто не совершал тяжких преступлений перед обществом и государством. Махмуд Альфарух в свое время попался с контрабандой.

«Меня посадили за то, что я незаконно пересек границу с Турцией», - пояснил сириец корреспонденту «Звезды».

Однако среди отпущенных на свободу много и таких, кто по своей воле или под принуждением сотрудничали с боевиками: помогали террористам с доставкой провизии, оружия или доставляли сведения о правительственных силах. При этом многие из них сами не участвовали в боевых действиях, за что и получили в числе первых свое прощение.

«Меня задержали потому, что кто-то сообщил в службу безопасности, что я сотрудничаю с террористами. Но на самом деле я не делал ничего дурного. Я конечно рад, что попал под амнистию», - поделился Ибрахим Брахта.

Прежде всего, эта амнистия стала возможна по примирению враждующих сторон. Сейчас на юге Сирии в провинции Деръа приступили к реализации второго этапа соглашения. Дорожную карту мероприятий  разработали российские военнослужащие. Наши офицеры внимательно следят за тем, чтобы все согласованные условия выполнялись в равной степени обеими сторонами. Сегодня они  контролируют ход процесса по амнистированных заключенных.

Процесс окончательного примирения в провинции Деръа начался почти три месяца назад. А пламя гражданской войны именно здесь начало разгораться в 2011 году. На первом этапе дорожной карты местное население сдало все имеющееся на руках оружие и все урегулировали свой статус, как гражданских лиц. Теперь нужно разобраться с теми, кто находится в заключении и достоин того, чтобы выйти на свободу. И этот процесс тоже уже запущен. Параллельно с этим правительство Сирии приступило к восстановлению разрушенной инфраструктуры страны.

ВЫСКАЗАТЬСЯ Комментарии
В ДPУГИХ CMИ
Загрузка...
Вас заинтересует
Экспертное мнение и аналитика
Картина дня
07:25 Армия
Видео
Камень-шпион: в воронежской академии разработали новый способ следить за врагом
06:22 В стране и мире
Названа возможная причина взрыва на шахте в Кузбассе
08:03 В стране и мире
Еврокомиссия запретила деятельность российской авиакомпании на территории Евросоюза
07:26 В стране и мире
Премьер Японии допустил возможность превентивного удара по базам противника
04:54 Спорт
Черчесов заявил, что готов возглавить сборную Польши по футболу
Популярное
Видео
Охотник почти три недели пролежал в избушке в тайге после нападения медведя и выжил
Видео
Глава Прокопьевска отправлен в отставку после банкета во время траура из-за трагедии в шахте Кузбасса
Стали известны подробности происшествия с журналисткой после пресс-марафона Зеленского
Видео
МВД опубликовало видео с задержанным водителем, устроившим массовое ДТП с погоней на МКАДе
Эксперт допустил, что у жителей России может развиться «черная плесень»
Видео
«Троих выносили»: шахтер раскрыл подробности трагедии в Кузбассе
Читать далее
читайте ниже следующую новость
Телеканал «Звезда» Уведомления для браузеров
Уведомления для браузеров
 		МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
Новости В стране и мире Экономика и бизнес Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале Оружие Авиация Флот Бронетехника Артиллерия Ракетные системы Военный космос Прочее Инфографика Лица Лица телеканала Помним наших коллег О компании Вакансии Партнерам Киностудия «Главкино» Учредительные документы Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Сетевое издание www.tvzvezda.ru (далее – Издание) является средством массовой информации и зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Свидетельство о регистрации ЭЛ ФС77–59170 от 22 августа 2014 года). Учредителем и редакцией Издания является Открытое акционерное общество «Телерадиокомпания Вооруженных Сил Российской Федерации «ЗВЕЗДА» (ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»).

Главный редактор: Харьков А.В.

   Контакты
   Адрес: Россия, 129164,г. Москва, проспект Мира, д. 126
   E-mail:
   Тел: +7 (495) 645-92-89

Издание может содержать информационную продукцию, предназначенную для лиц старше 18 лет.

Правила использования материалов ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
rambler_partner
Рейтинг@Mail.ru
Предлагаем посмотреть эту страницу на версии сайта для мобильных устройств.