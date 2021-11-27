Президент Сирии выпустил из тюрьмы по амнистии 25 человек, осужденных по разным статьям

Слезы счастья на глазах женщин и мужчин в сирийской провинции Деръа вполне объяснимы. Кто-то из них не виделся друг с другом несколько месяцев, а кто-то - несколько лет. Их мужья сидели в тюрьме, а женам с детьми и хозяйством приходилось нелегко. Но сегодня 25 мужчин смогут вернуться домой - для них наступила амнистия.

«Сегодня из тюрьмы освободили 25 человек, осужденных по самым разным статьям. Мы постараемся сделать все возможное, чтобы они скорее смогли влиться в общество. Им будут предоставлены рабочие места. В дальнейшем мы планируем выпустить на свободу и других заключенных, после решения комиссии», - отметил заместитель губернатора провинции Деръа Абдул Хашар.

Это не первая амнистия в стране, а уже 13-й указ президента Башара Асада. Однако сегодняшнее мероприятие - первое в провинции Деръа. Указ о помиловании прежде всего касается тех, кто не совершал тяжких преступлений перед обществом и государством. Махмуд Альфарух в свое время попался с контрабандой.

«Меня посадили за то, что я незаконно пересек границу с Турцией», - пояснил сириец корреспонденту «Звезды».

Однако среди отпущенных на свободу много и таких, кто по своей воле или под принуждением сотрудничали с боевиками: помогали террористам с доставкой провизии, оружия или доставляли сведения о правительственных силах. При этом многие из них сами не участвовали в боевых действиях, за что и получили в числе первых свое прощение.

«Меня задержали потому, что кто-то сообщил в службу безопасности, что я сотрудничаю с террористами. Но на самом деле я не делал ничего дурного. Я конечно рад, что попал под амнистию», - поделился Ибрахим Брахта.

Прежде всего, эта амнистия стала возможна по примирению враждующих сторон. Сейчас на юге Сирии в провинции Деръа приступили к реализации второго этапа соглашения. Дорожную карту мероприятий разработали российские военнослужащие. Наши офицеры внимательно следят за тем, чтобы все согласованные условия выполнялись в равной степени обеими сторонами. Сегодня они контролируют ход процесса по амнистированных заключенных.

Процесс окончательного примирения в провинции Деръа начался почти три месяца назад. А пламя гражданской войны именно здесь начало разгораться в 2011 году. На первом этапе дорожной карты местное население сдало все имеющееся на руках оружие и все урегулировали свой статус, как гражданских лиц. Теперь нужно разобраться с теми, кто находится в заключении и достоин того, чтобы выйти на свободу. И этот процесс тоже уже запущен. Параллельно с этим правительство Сирии приступило к восстановлению разрушенной инфраструктуры страны.