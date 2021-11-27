Премьер Японии допустил возможность превентивного удара по базам противника

Глава Японии, премьер-министр Фумио Кисида, не исключил, что может применить превентивные удары по базам противника в качестве оборонительной меры. Об этом глава японского правительства заявил во время смотра сухопутных войск самообороны страны в лагере Асака в присутствии министра обороны Нобуо Киси.

«Мы будем рассматривать все варианты, необходимые для укрепления наших оборонных способностей, включая способность нанесения превентивного удара по базам противника», - цитирует выступление премьер-министра ТАСС.

Глава японского правительства также затронул тему КНДР, подчеркнув, что нельзя не учитывать то, что Пхеньян продолжает развивать ракетные технологии, включая появление у них сверхзвукового оружия. Кисида также отметил, что страна продолжает усиливать свой военный потенциал без должной прозрачности.

Премьер-министр заявил, что на него, как на руководителя государства, возложено самое главное обязательно - защитить территорию и безопасность граждан своей страны, для чего он и пообещал сделать все необходимое.