В штате Нью-Йорк ввели режим ЧП из-за роста числа заражений COVID-19

Губернатор штата Нью-Йорк Кэти Хокул объявила о введении у себя в штате чрезвычайного положения до 15 января 2022 года в связи с ростом случаев заражения коронавирусом. Как говорится в указе на сайте губернатора, COVID-19 в штате начал распространяться со скоростью, которой не было еще с апреля 2020 года.

«Число госпитализаций с COVID-19 за последний месяц увеличилось до более 300 в день. Я объявляю чрезвычайное положение на всей территории штата Нью-Йорк до 15 января 2022 года», - говорится в документе.

Согласно данным Университета Джонса Хопкинса, в целом по стране число случаев заражения COVID-19 в США вновь стало расти, заявила CNN. За текущую неделю количество заболевших увеличилось примерно на 16% - то есть до 92 тысяч граждан в сутки.