Зеленский пожаловался на лишение его личной жизни журналистами

Президент Украины Владимир Зеленский во время пресс-марафона обвинил журналистов в том, что они, по его мнению, лишили его личной жизни.



«Я имею полное право иногда отдыхать. Благодаря вам (журналистам – Прим.ред.) у меня больше нет мест в Киеве, где я могу отдохнуть. Благодаря вам никто из моих детей не может быть без охраны, благодаря вам мои дети почти ничего нигде не празднуют. Благодаря вам времени на мою личную жизнь у меня нет. Я имею право ехать туда, куда хочу», - высказался Зеленский.

Ранее журналистка телеканала «Прямой» Анна Дзьоба была госпитализирована после пресс-конференции президента Украины Владимира Зеленского. По данным украинских журналистов, после завершения пресс-марафона сотрудники Управления госохраны (УГО) толкнули ее на капот автомобиля из кортежа президента. Далее, по данным СМИ, представители УГО повалили ее на землю.