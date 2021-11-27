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Зеленский пожаловался на лишение его личной жизни журналистами

Кира Карон
06:38 27.11.2021
По словам Зеленского, его дети нигде ничего не празднуют.
Зеленский пожаловался на лишение его личной жизни журналистами
© Фото: Pavlo Gonchar Keystone Press Agency Globallookpreess
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Президент Украины Владимир Зеленский во время пресс-марафона обвинил журналистов в том, что они, по его мнению, лишили его личной жизни.


«Я имею полное право иногда отдыхать. Благодаря вам (журналистам – Прим.ред.) у меня больше нет мест в Киеве, где я могу отдохнуть. Благодаря вам никто из моих детей не может быть без охраны, благодаря вам мои дети почти ничего нигде не празднуют. Благодаря вам времени на мою личную жизнь у меня нет. Я имею право ехать туда, куда хочу», - высказался Зеленский.

Ранее журналистка телеканала «Прямой» Анна Дзьоба была госпитализирована после пресс-конференции президента Украины Владимира Зеленского. По данным украинских журналистов, после завершения пресс-марафона сотрудники Управления госохраны (УГО) толкнули ее на капот автомобиля из кортежа президента. Далее, по данным СМИ, представители УГО повалили ее на землю.

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