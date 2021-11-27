Три человека погибли и 100 задержаны в связи с беспорядками в столице Соломоновых островов

В столице Соломоновых островов Хониаре королевская полиция задержала более 100 подозреваемых в связи с беспорядками и грабежами. Люди подожгли здание парламента, магазины, школы и полицейские участки в центральном районе города.

По данным AFP, в потасовках погибли по меньшей мере три человека, тела которых были обнаружены в сгоревшем магазине в китайском квартале города. Полиция считает, что акцию организовали и возглавили жители провинции Малаита, расположенной на одноименном острове на востоке архипелага.

Как заявил премьер-министр Соломоновых островов Манассе Согаваре, за беспорядками в городе стоят внешние силы, которые недовольны тем, что правительство развивает отношения с Китаем. Однако оппозиция островного государства называет грабежи и поджоги сугубо внутренней проблемой.

Сейчас въезд и выезд из Хониары перекрыты на 36 часов, чтобы правоохранители смогли восстановить порядок на улицах и выявить нарушителей. Премьер-министр государства призвал протестующих прекратить акции и обещал, что зачинщики беспорядков будут наказаны.