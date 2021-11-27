Овечкин оказался на шестом месте по числу хет-триков в истории NHL

Первый хет-трик хоккеиста Александра Овечкина в спортивном сезоне 2021-2022 года вывел капитана «Вашингтона» на шестое место по данному показателю за всю историю Национальной хоккейной лиги.

Три шайбы в ворота команды-соперника были заброшены российским спортсменом в матче против «Флориды». Таким образом у 36-летнего хоккеиста оказалось на счету 28 хет-триков, которые ему удалось оформить за 17 сезонов NHL.

К настоящему моменту число хет-триков в карьере Овечкина сравнялось с количеством «тройных успехов» у знаменитых канадцев Бобби Халла и Марселя Дионни.