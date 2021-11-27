СМИ: неизвестный убит при попытке проникнуть на военный объект в США

В США, по информации прессы, неизвестный якобы совершил попытку проникнуть на территорию пункта подготовки новобранцев Корпуса морской пехоты Соединенных Штатов в Сан-Диего. Как сообщили СМИ, в результате происшествия нарушитель был застрелен.

Предположительная попытка незаконного проникновения, как указывает пресса, случилась 26 ноября около полудня по местному времени. Неизвестный на автомобиле подъехал к КПП военного объекта. В ответ на немедленно последовавшие требования караула остановиться водитель будто бы покинул транспорт и направился с ножом в руках навстречу военнослужащим.

Согласно сообщению CNN, в поведении прибывшего караульные усмотрели явные признаки враждебных намерений. Как указывает телеканал, несколько раз повторив предупреждения, которые якобы были проигнорированы нарушителем, патрульные открыли огонь.

СМИ уточняет, что неизвестный умер на месте. В настоящее время расследованием случившегося занимается следственное управление американских ВМС.