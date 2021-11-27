Открытые уроки и гуманитарная помощь: как российские военные помогают школам провинции Деръа

Еще три месяца назад часть сирийской провинции Деръа была под контролем боевиков. Сегодня же, благодаря окончательному примирению, школьники могут спокойно посещать занятия - в том числе те, на которых можно получить знания от российских офицеров.

Такие открытые уроки наши военнослужащие в провинции Деръа стараются проводить почаще. Для детей это настоящее событие, которое ждут ученики всех возрастов. В этот раз нет только первоклашек: их всех собрали в центральной гимназии и устроили свой праздник в честь вступления детей в пионерскую организацию.

Подобных событий здесь не было давно. В связи с этим на торжественной линейке собралось все руководство провинции.

«Мы видели, как первоклассники радовались своему вступлению в пионерскую организацию. Наши дети любят свою Родину. Здесь война шла долгие годы, и четыре месяца назад наконец-то началось окончательное примирение. Огромную благодарность хотим выразить России за ее участие в этом процессе», - высказался губернатор Деръа Луай Харита.

Для многих детей провинции Деръа учебный год лишь только начинается. После войны огромное количество учебных заведений нуждается в ремонте и восстановлении. И сегодня некоторые первоклассники не только стали пионерами, но и пойдут в новые медресе. Ремонт этой школы в районе Аль-Баляд закончили четыре дня назад. Наши военнослужащие заглянули сюда с подарками, футбольными мячами и воротами.

«Мы вместе с российскими друзьями пришли в эту школу для того, чтобы официально объявить о ее открытии. Благодаря помощи российских военных, нам удалось вовремя закончить ее восстановление. В этом месяце мы планируем открыть еще несколько школ в районе Дер-Аль-Баляд», - сообщил заместитель руководителя департамента образования в провинции Деръа Тисан Смади.

В ремонте этой медресе, как и многих других, специалисты Центра по примирению враждующих сторон принимали самое действенное участие. Сюда наши военные поставили более трех тонн цемента, благодаря чему строители закончили работы раньше намеченного срока, и дети уже сидят за партами. Пока, правда, не хватает учителей, но и это вопрос времени.

«Наша школа считается большой. Учебный процесс проходит в две смены. В первую учатся дети с 1 по 4 класс, во вторую с 5 по 9. Надеемся, в следующем году мы начнем преподавать русский язык. Пока у нас нет учителя», - рассказал директор школы Иманах Альхая.

Русский язык в провинции Деръа сейчас становится популярным. Все больше и больше детей хотят его изучать. Это неудивительно, ведь благодаря российским специалистам Центра по примирению враждующих сторон здесь наступил мир. И наши военные продолжают контролировать ситуацию и оказывать необходимую гуманитарную помощь населению.

Материал подготовили Анна Берестовая, Алексей Дегтярев