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Полицейский подозревается в незаконном обороте оружия в Ингушетии

Кира Тило
02:26 27.11.2021
Сообщается, что суд избрал меру пресечения для полицейского в виде домашнего ареста.
Полицейский подозревается в незаконном обороте оружия в Ингушетии
© Фото: Zamir Usmanov Global Look Press
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Следственный комитет РФ по Республике Ингушетия возбудил уголовное дело в отношении сотрудника полиции, который подозревается в незаконном обороте оружия. По данным ведомства, подозреваемый приобрел 24 ноября самодельное оружие.

«Возбуждено уголовное дело в отношении 44-летнего офицера МВД России по Республике Ингушетия. Он подозревается в совершении преступления, предусмотренного ч.1 ст.222 УК РФ (незаконные приобретение и хранение огнестрельного оружия и боеприпасов к нему)», - говорится в заявлении.

Также, согласно информации следователей, полицейский приобрел пять патронов калибра 9 мм. Отмечается, что подозреваемый хранил оружие и боеприпасы у себя дома. 

«Не позднее 24 ноября 2021 года подозреваемый приобрел у неустановленного лица самодельное огнестрельное оружие, изготовленное на базе пистолета конструкции Макарова, которое, согласно заключению специалиста, является пригодным для производства выстрелов, и 5 патронов калибра 9 мм, являющиеся боеприпасами к боевому нарезному огнестрельному оружию», - сказано на сайте СК.

Сообщается, что суд избрал для полицейского меру пресечения в виде домашнего ареста. В настоящее время расследование продолжается.

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