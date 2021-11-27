В стране и мире Охотник почти три недели пролежал в избушке в тайге после нападения медведя и выжил Кира Тило Мужчина оставил записку с просьбой о помощи в охотничьей избе знакомого. © Видео: МВД по Красноярскому краю © Фото: МВД по Красноярскому краю Читайте нас на: Во время охоты медведь напал на человека в тайге Красноярского края, в результате чего мужчина получил травмы, из-за которых он не мог самостоятельно дойти до места, где есть сотовая связь, чтобы попросить помощи. Раненый мужчина оставил в охотничьей избе знакомого записку о том, что из-за травм ему тяжело передвигаться, состояние ухудшается и самостоятельно выбраться из тайги он не может. Он написал, что будет ждать помощи в своей избушке в 170 километрах от села Богучаны. Охотника спасли сотрудники полиции и МЧС, к которым обратился его приятель. «Сотрудники уголовного розыска ОМВД России по Богучанскому району совместно со спасательным отрядом МЧС оказали помощь охотнику, получившему травмы после встречи с медведем. В дежурную часть полиции обратился местный житель с сообщением о том, что в своей охотничьей избе он обнаружил записку от знакомого. Ее автор сообщил, что на него напал медведь и охотник получил травмы», - сообщает пресс-служба МВД по Красноярскому краю. © МВД по Красноярскому краю Охотником оказался 58-летний мужчина. Он рассказал, что ставил капканы на соболя и при подходе к избе из нее вышел медведь. Напуганный собаками зверь сбил с ног охотника, в результате чего он получил травмы, затрудняющие его передвижение. «Мужчина добрался до избы приятеля, оставил там записку и вернулся в свою избушку. На месте была оказана первая медицинская помощь, после чего его доставили в районный центр», - уточнили в пресс-службе. © МВД по Красноярскому краю Записку мужчина оставил 31 октября, а в своей избе его обнаружили 20 ноября. Таким образом, он находился там почти три недели. По данным полиции, сейчас жизни и здоровью охотника ничего не угрожает. В ДPУГИХ CMИ Загрузка... Вас заинтересует Экспертное мнение и аналитика