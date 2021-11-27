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Охотник почти три недели пролежал в избушке в тайге после нападения медведя и выжил

Кира Тило
03:10 27.11.2021
Мужчина оставил записку с просьбой о помощи в охотничьей избе знакомого.
© Видео: МВД по Красноярскому краю © Фото: МВД по Красноярскому краю
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Во время охоты медведь напал на человека в тайге Красноярского края, в результате чего мужчина получил травмы, из-за которых он не мог самостоятельно дойти до места, где есть сотовая связь, чтобы попросить помощи. 

Раненый мужчина оставил в охотничьей избе знакомого записку о том, что из-за травм ему тяжело передвигаться, состояние ухудшается и самостоятельно выбраться из тайги он не может. Он написал, что будет ждать помощи в своей избушке в 170 километрах от села Богучаны. Охотника спасли сотрудники полиции и МЧС, к которым обратился его приятель.

© МВД по Красноярскому краю

«Сотрудники уголовного розыска ОМВД России по Богучанскому району совместно со спасательным отрядом МЧС оказали помощь охотнику, получившему травмы после встречи с медведем. В дежурную часть полиции обратился местный житель с сообщением о том, что в своей охотничьей избе он обнаружил записку от знакомого. Ее автор сообщил, что на него напал медведь и охотник получил травмы», - сообщает пресс-служба МВД по Красноярскому краю.

Охотником оказался 58-летний мужчина. Он рассказал, что ставил капканы на соболя и при подходе к избе из нее вышел медведь. Напуганный собаками зверь сбил с ног охотника, в результате чего он получил травмы, затрудняющие его передвижение.

© МВД по Красноярскому краю

«Мужчина добрался до избы приятеля, оставил там записку и вернулся в свою избушку. На месте была оказана первая медицинская помощь, после чего его доставили в районный центр», - уточнили в пресс-службе.

Записку мужчина оставил 31 октября, а в своей избе его обнаружили 20 ноября. Таким образом, он находился там почти три недели. По данным полиции, сейчас жизни и здоровью охотника ничего не угрожает.

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