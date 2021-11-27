Охотник почти три недели пролежал в избушке в тайге после нападения медведя и выжил
Мужчина оставил записку с просьбой о помощи в охотничьей избе знакомого.
© Видео: МВД по Красноярскому краю © Фото: МВД по Красноярскому краю
Во время охоты медведь напал на человека в тайге Красноярского края, в результате чего мужчина получил травмы, из-за которых он не мог самостоятельно дойти до места, где есть сотовая связь, чтобы попросить помощи.
Раненый мужчина оставил в охотничьей избе знакомого записку о том, что из-за травм ему тяжело передвигаться, состояние ухудшается и самостоятельно выбраться из тайги он не может. Он написал, что будет ждать помощи в своей избушке в 170 километрах от села Богучаны. Охотника спасли сотрудники полиции и МЧС, к которым обратился его приятель.
В ДPУГИХ CMИ
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