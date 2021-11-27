Сквозь густой туман: СБС «Алтай» встретили в Североморске после дальнего похода

К причалу на территории главной базы Северного флота в Североморске прибыло спасательное буксирное судно «Алтай», обеспечившее дальний поход отряда кораблей и судов Северного флота во главе с большим противолодочным кораблем «Вице-адмирал Кулаков» в Атлантике и Средиземном море.

Проход по Кольскому заливу осложнялся тяжелыми погодными условиями и практически нулевой видимостью из-за густого тумана. Швартовка судна к причалу была осуществлена с помощью спасательного судна «Михаил Рудницкий», которое мощным прожектором обозначило безопасный путь к пирсу.

На причале экипаж СБС «Алтай» встретили представители военного командования и родственники, а также группа санитарно-эпидемиологического надзора, которая провела экспресс-обследование экипажа перед сходом на берег.

Моряки-спасатели и морские пехотинцы Северного флота, находившиеся на борту СБС «Алтай», жалоб на состояние здоровья не предъявили. Перед походом они получили прививки от коронавирусной инфекции двухкомпонентным препаратом «Спутник V», а в ближайшее время пройдут ревакцинацию.

По традиции, зарожденной на Северном флоте в годы Великой Отечественной войны, капитану СБС «Алтай» за успешное выполнение поставленных задач длительного плавания был вручен жареный поросенок. После краткого митинга экипаж был отпущен по домам. На судне остались лица дежурно-вахтенной службы.

В порт приписки, Мурманск, также должен прибыть еще один участник дальнего похода отряда кораблей и судов обеспечения - средний морской танкер «Академик Пашин». Встреча БПК «Вице-адмирал Кулаков» состоится уже на следующей неделе.

Материал подготовила Анна Берестовая