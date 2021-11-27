Телеканал «Звезда» на facebook
Армия Армия Армия

Сквозь густой туман: СБС «Алтай» встретили в Североморске после дальнего похода

02:42 27.11.2021
Спасательное буксирное судно «Алтай» вернулось на базу Северного флота.
© Видео: Минобороны России © Фото: Минобороны России
Читайте нас на:

К причалу на территории главной базы Северного флота в Североморске прибыло спасательное буксирное судно «Алтай», обеспечившее дальний поход отряда кораблей и судов Северного флота во главе с большим противолодочным кораблем «Вице-адмирал Кулаков» в Атлантике и Средиземном море.

Проход по Кольскому заливу осложнялся тяжелыми погодными условиями и практически нулевой видимостью из-за густого тумана. Швартовка судна к причалу была осуществлена с помощью спасательного судна «Михаил Рудницкий», которое мощным прожектором обозначило безопасный путь к пирсу.

На причале экипаж СБС «Алтай» встретили представители военного командования и родственники, а также группа санитарно-эпидемиологического надзора, которая провела экспресс-обследование экипажа перед сходом на берег.

Моряки-спасатели и морские пехотинцы Северного флота, находившиеся на борту СБС «Алтай», жалоб на состояние здоровья не предъявили. Перед походом они получили прививки от коронавирусной инфекции двухкомпонентным препаратом «Спутник V», а в ближайшее время пройдут ревакцинацию.

По традиции, зарожденной на Северном флоте в годы Великой Отечественной войны, капитану СБС «Алтай» за успешное выполнение поставленных задач длительного плавания был вручен жареный поросенок. После краткого митинга экипаж был отпущен по домам. На судне остались лица дежурно-вахтенной службы.

В порт приписки, Мурманск, также должен прибыть еще один участник дальнего похода отряда кораблей и судов обеспечения - средний морской танкер «Академик Пашин». Встреча БПК «Вице-адмирал Кулаков» состоится уже на следующей неделе.

Материал подготовила Анна Берестовая 

ВЫСКАЗАТЬСЯ Комментарии
В ДPУГИХ CMИ
Загрузка...
Вас заинтересует
Экспертное мнение и аналитика
Картина дня
03:10 В стране и мире
Видео
Охотник почти три недели пролежал в избушке в тайге после нападения медведя и выжил
02:12 В стране и мире
Видео
Надежда на чудо и предвестники трагедии: что известно о ЧП на шахте в Кузбассе
23:48 В стране и мире
«Чудовищно»: Захарова отреагировала на отказ Зеленского считать попавших под санкции людьми
12:06 Армия
Видео
Шойгу заявил, что ВС РФ помогли более чем 15 странам в борьбе с COVID-19
12:13 Вопросы истории
Видео
Шойгу заявил, что ситуация с сохранением исторической памяти о Второй мировой войне обостряется
Популярное
Видео
Глава Прокопьевска отправлен в отставку после банкета во время траура из-за трагедии в шахте Кузбасса
Видео
МВД опубликовало видео с задержанным водителем, устроившим массовое ДТП с погоней на МКАДе
Видео
Спасатель рассказал, какие приборы могут помочь шахтерам в «Листвяжной» выжить
Видео
«Троих выносили»: шахтер раскрыл подробности трагедии в Кузбассе
Эксперт допустил, что у жителей России может развиться «черная плесень»
Видео
Шахтер рассказал о возможных причинах трагедии в Кузбассе
Читать далее
читайте ниже следующую новость
Телеканал «Звезда» Уведомления для браузеров
Уведомления для браузеров
 		МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
Новости В стране и мире Экономика и бизнес Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале Оружие Авиация Флот Бронетехника Артиллерия Ракетные системы Военный космос Прочее Инфографика Лица Лица телеканала Помним наших коллег О компании Вакансии Партнерам Киностудия «Главкино» Учредительные документы Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Сетевое издание www.tvzvezda.ru (далее – Издание) является средством массовой информации и зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Свидетельство о регистрации ЭЛ ФС77–59170 от 22 августа 2014 года). Учредителем и редакцией Издания является Открытое акционерное общество «Телерадиокомпания Вооруженных Сил Российской Федерации «ЗВЕЗДА» (ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»).

Главный редактор: Харьков А.В.

   Контакты
   Адрес: Россия, 129164,г. Москва, проспект Мира, д. 126
   E-mail:
   Тел: +7 (495) 645-92-89

Издание может содержать информационную продукцию, предназначенную для лиц старше 18 лет.

Правила использования материалов ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
rambler_partner
Рейтинг@Mail.ru
Предлагаем посмотреть эту страницу на версии сайта для мобильных устройств.