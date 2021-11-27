Двое сирийских военных ранены в результате минометного обстрела в Идлибе

В результате минометного обстрела в провинции Идлиб, совершенного террористами из района Кафер-Рума по позициям правительственных сил в районе населенного пункта Хас, получили ранения двое военнослужащих ВС Сирии. Об этом сообщил заместитель руководителя российского Центра по примирению враждующих сторон в Сирийской Арабской Республике контр-адмирал Вадим Кулить.

В Идлибской зоне деэскалации за минувшие сутки со стороны террористической группировки «Джабхат Ан-Нусра»* было зафиксировано пять обстрелов. В Алеппо зарегистрировано три обстрела, в Идлибе и Хаме - по одному обстрелу.

Продолжается выполнение положений российско-турецкого «Меморандума о взаимопонимании». Подразделениями российской военной полиции проведено патрулирование в провинции Алеппо по маршрутам Аджами-Авшария и обратно, Аджами-Мембидж и обратно; в провинции Хасеке по маршруту Камишлия - Айн-Дивар и обратно; в провинциях Ракка и Хасеке по маршрутам Телль-Тамр - Айн-Иса и обратно.

*«Джабхат Ан-Нусра» - террористическая организация, запрещена в РФ.

Материал подготовили: Елизавета Потейчук, Юрий Хведчин