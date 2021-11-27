Надежда на чудо и предвестники трагедии: что известно о ЧП на шахте в Кузбассе

Спасатели по-прежнему не могут обследовать глубинные штреки - в шахте «Листвяжная» газ метан. Его много, и выжить без кислорода с момента аварии, казалось, никто бы не сумел. Но неожиданно проносится новость: человека подняли из шахты живым.

«Это наш медик, про которого спасатели говорили, что он спасал там людей, делал им уколы. Я по-другому расценить это не могу, как какое-то чудо», - рассказал врио главы МЧС России Алекандр Чуприян.

Выжившего горноспасателя в шоковом состоянии доставили в реанимацию. Он выбирался почти сутки, терял сознание на несколько часов, но не потерял возможность ясно мыслить

«Я боролся за свою жизнь... Каждый бы так поступил», - отметил помощник начальника взвода горноспасателей Александр Заковряшин.

После колоссальных испытаний мужчина остается в сознании и даже смог ответить на телефонный звонок.

«Дано было задание, и мы его пошли выполнять. В нашей работе всегда есть место форс-мажору», - рассказал Заковряшин.

На вопрос, удалось ли ему связаться со своей семьей, которая уже обнаружила его имя в списках погибших, выживший горноспасатель ответил, что здесь процедура оповещения родственников налажена.

«Здесь, оказывается, налажена эта процедура. И мне, вот, они сегодня сообщают: "мы уже позвонили вашей жене"» - поделился он.

Телефон супруги, как узнал Заковряшин, был занесен в списки. Сам спасатель не мог поговорить с женой из-за отсутствия телефона, однако связь паре обещали обеспечить в максимально короткие сроки.

В соседних палатах с Александром Заковряшиным лежат шахтеры , которые смоги выйти на поверхность. В самом тяжелом состоянии те, кто спасал не только свою жизнь, но и помогал другим выжить.

«Мы сейчас собираем фамилии этих ребят-героев и тоже будем представлять к награде. Потому что самое ценное - это действия в первые минуты после трагедии», - заверил губернатор Кемеровской области Сергей Цивилев.

Человек, который смог выжить, вселил новую надежду в тех, кто уже и не надеялся увидеть своих близких среди живых.

«Он же как-то дышал. Он столько времени провел в шахте, значит там есть кислород. Может быть еще сколько-то... попали в воздушные карманы», - выразили надежду родственники пропавшего Владимира Левченко.

Сейчас в списках погибших пять горноспасателей и 46 шахтеров , которые не смогли подняться из штрека. По предварительной версии, причиной трагедии стал взрыв метана.

«Взрыв газа метана в шахте, простым языком. Потому что большинство пострадавших, которых выдавали на поверхность, имели баротравмы», - объяснил командир спасательной операции, командир Кемеровского ВГСО МЧС Юрий Ше.

Шахта «Листвяжная» считается достаточно современной. Прошла глубокую модернизацию. Там стоят системы безопасности. Газоанализаторы и сигнализации работают автоматически.

Угольные пласты добываются в штреках - это горизонтальные коридоры, насыщенные породой. Сейчас максимальная глубина, на которой работают, люди - 400 метров. Где-то там глубоко под землей и произошел взрыв. Потолок обвалился и перекрыл людям путь наверх. По имеющейся информации, в первые часы с заблокированными шахтерами была связь.

«Пока была связь с горняками в штреке, проводная связь... они приняли решение уходить на поверхность старым штреком, нерабочим, потому что основной штрек был завален», - рассказал друг одного из горняков Евгений Попов.

У каждого шахтера есть с собой прибор для защиты дыхания - самоспасатель. Но все возможные сроки, в течение которых он может помочь дышать в загазованной среде, давно истекли.

«Как только вы начинаете в самоспасателе двигаться, то есть начинаете расходовать воздух, обогащенный кислородом, более интенсивно - вы его расходуете во сто крат быстрее», - объяснил бывший заместитель начальника Российского центра подготовки спасателей Александр Гофштейн.

Ростехнадзор только в этом году нашел на шахте больше девяти сотен нарушений, но горняки по-прежнему спускались в забой и каждый день, рискуя жизнью, добывали уголь. По словам шахтеров и их родных, главное было выполнить план: на нарушение норм безопасности закрывали глаза.

«Метан там зашкаливал, это было известно. Муж приходил с работы каждый день и говорил - добром это не кончится», - поделилась жена погибшего шахтера Бориса Пиялкина Инна.

Директора шахты, его первого заместителя и начальника участка задержали, а специалистам Ростехнадзора, которые курировали объект, уже предъявлено обвинение в халатности.