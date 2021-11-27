Телеканал «Звезда» на facebook
В стране и мире В стране и мире В стране и мире

Надежда на чудо и предвестники трагедии: что известно о ЧП на шахте в Кузбассе

Анна Берестовая
Алексей Алексеев
02:12 27.11.2021
Корреспондент «Звезды» рассказывает, что на данный момент мы знаем о причинах и последствиях трагедии на шахте «Листвяжная».
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: Kemerovo Region Government via Globallookpress.com
Читайте нас на:

Спасатели по-прежнему не могут обследовать глубинные штреки - в шахте «Листвяжная» газ метан. Его много, и выжить без кислорода с момента аварии, казалось, никто бы не сумел. Но неожиданно проносится новость: человека подняли из шахты живым.

«Это наш медик, про которого спасатели говорили, что он спасал там людей, делал им уколы. Я по-другому расценить это не могу, как какое-то чудо», - рассказал врио главы МЧС России Алекандр Чуприян.

Выжившего горноспасателя в шоковом состоянии доставили в реанимацию. Он выбирался почти сутки, терял сознание на несколько часов, но не потерял возможность ясно мыслить

«Я боролся за свою жизнь... Каждый бы так поступил», - отметил помощник начальника взвода горноспасателей Александр Заковряшин.

После колоссальных испытаний мужчина остается в сознании и даже смог ответить на телефонный звонок.

«Дано было задание, и мы его пошли выполнять. В нашей работе всегда есть место форс-мажору», - рассказал Заковряшин.

На вопрос, удалось ли ему связаться со своей семьей, которая уже обнаружила его имя в списках погибших, выживший горноспасатель ответил, что здесь процедура оповещения родственников налажена.

«Здесь, оказывается, налажена эта процедура. И мне, вот, они сегодня сообщают: "мы уже позвонили вашей жене"» - поделился он.

Телефон супруги, как узнал Заковряшин, был занесен в списки. Сам спасатель не мог поговорить с женой из-за отсутствия телефона, однако связь паре обещали обеспечить в максимально короткие сроки.

В соседних палатах с Александром Заковряшиным лежат шахтеры , которые смоги выйти на поверхность. В самом тяжелом состоянии те, кто спасал не только свою жизнь, но и помогал другим выжить.

«Мы сейчас собираем фамилии этих ребят-героев и тоже будем представлять к награде. Потому что самое ценное - это действия в первые минуты после трагедии», - заверил губернатор Кемеровской области Сергей Цивилев.

Человек, который смог выжить, вселил новую надежду в тех, кто уже и не надеялся увидеть своих близких среди живых.

«Он же как-то дышал. Он столько времени провел в шахте, значит там есть кислород. Может быть еще сколько-то... попали в воздушные карманы», - выразили надежду родственники пропавшего Владимира Левченко.

Сейчас в списках погибших пять горноспасателей и 46 шахтеров , которые не смогли подняться из штрека. По предварительной версии, причиной трагедии стал взрыв метана.

«Взрыв газа метана в шахте, простым языком. Потому что большинство пострадавших, которых выдавали на поверхность, имели баротравмы», - объяснил командир спасательной операции, командир Кемеровского ВГСО МЧС Юрий Ше.

Шахта «Листвяжная» считается достаточно современной. Прошла глубокую модернизацию. Там стоят системы безопасности. Газоанализаторы и сигнализации работают автоматически.

Угольные пласты добываются в штреках - это горизонтальные коридоры, насыщенные породой. Сейчас максимальная глубина, на которой работают, люди - 400 метров. Где-то там глубоко под землей и произошел взрыв. Потолок обвалился и перекрыл людям путь наверх. По имеющейся информации, в первые часы с заблокированными шахтерами была связь.

«Пока была связь с горняками в штреке, проводная связь... они приняли решение уходить на поверхность старым штреком, нерабочим, потому что основной штрек был завален», - рассказал друг одного из горняков Евгений Попов.

У каждого шахтера есть с собой прибор для защиты дыхания - самоспасатель. Но все возможные сроки, в течение которых он может помочь дышать в загазованной среде, давно истекли.

«Как только вы начинаете в самоспасателе двигаться, то есть начинаете расходовать воздух, обогащенный кислородом, более интенсивно - вы его расходуете во сто крат быстрее», - объяснил бывший заместитель начальника Российского центра подготовки спасателей Александр Гофштейн.

Ростехнадзор только в этом году нашел на шахте больше девяти сотен нарушений, но горняки по-прежнему спускались в забой и каждый день, рискуя жизнью, добывали уголь. По словам шахтеров и их родных, главное было выполнить план: на нарушение норм безопасности закрывали глаза.

«Метан там зашкаливал, это было известно. Муж приходил с работы каждый день и говорил - добром это не кончится», - поделилась жена погибшего шахтера Бориса Пиялкина Инна.

Директора шахты, его первого заместителя и начальника участка задержали, а специалистам Ростехнадзора, которые курировали объект, уже предъявлено обвинение в халатности.

ВЫСКАЗАТЬСЯ Комментарии
В ДPУГИХ CMИ
Загрузка...
Вас заинтересует
Экспертное мнение и аналитика
Картина дня
02:12 В стране и мире
Видео
Надежда на чудо и предвестники трагедии: что известно о ЧП на шахте в Кузбассе
23:48 В стране и мире
«Чудовищно»: Захарова отреагировала на отказ Зеленского считать попавших под санкции людьми
22:20 В стране и мире
ВОЗ дала название новому штамму COVID-19
12:06 Армия
Видео
Шойгу заявил, что ВС РФ помогли более чем 15 странам в борьбе с COVID-19
12:13 Вопросы истории
Видео
Шойгу заявил, что ситуация с сохранением исторической памяти о Второй мировой войне обостряется
Популярное
Видео
Глава Прокопьевска отправлен в отставку после банкета во время траура из-за трагедии в шахте Кузбасса
Видео
МВД опубликовало видео с задержанным водителем, устроившим массовое ДТП с погоней на МКАДе
Видео
Спасатель рассказал, какие приборы могут помочь шахтерам в «Листвяжной» выжить
Видео
«Троих выносили»: шахтер раскрыл подробности трагедии в Кузбассе
Эксперт допустил, что у жителей России может развиться «черная плесень»
Видео
Шахтер рассказал о возможных причинах трагедии в Кузбассе
Читать далее
читайте ниже следующую новость
Телеканал «Звезда» Уведомления для браузеров
Уведомления для браузеров
 		МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
Новости В стране и мире Экономика и бизнес Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале Оружие Авиация Флот Бронетехника Артиллерия Ракетные системы Военный космос Прочее Инфографика Лица Лица телеканала Помним наших коллег О компании Вакансии Партнерам Киностудия «Главкино» Учредительные документы Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Сетевое издание www.tvzvezda.ru (далее – Издание) является средством массовой информации и зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Свидетельство о регистрации ЭЛ ФС77–59170 от 22 августа 2014 года). Учредителем и редакцией Издания является Открытое акционерное общество «Телерадиокомпания Вооруженных Сил Российской Федерации «ЗВЕЗДА» (ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»).

Главный редактор: Харьков А.В.

   Контакты
   Адрес: Россия, 129164,г. Москва, проспект Мира, д. 126
   E-mail:
   Тел: +7 (495) 645-92-89

Издание может содержать информационную продукцию, предназначенную для лиц старше 18 лет.

Правила использования материалов ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
rambler_partner
Рейтинг@Mail.ru
Предлагаем посмотреть эту страницу на версии сайта для мобильных устройств.