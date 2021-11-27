Москва надеется на сворачивание проекта AUKUS по атомным подлодкам

Москва рассчитывает, что участники совместного проекта по атомным подлодкам AUKUS, в котором участвуют США, Великобритания и Австралия, свернут проект в ближайшее время. По словам постоянного представителя Российской Федерации при международных организациях в Вене Михаила Ульянова, проект несет риски для международной безопасности и плохо стыкуется с обязательствами участников партнерства в сфере ядерного нераспространения.

«Рассчитываем, что в конечном счете здравый смысл возобладает, и по окончании 18 месяцев, которые участники AUKUS сами себе отвели на дополнительную проработку, они придут к выводу о необходимости свернуть реализацию проекта по атомным подводным лодкам с учетом мнения международного сообщества», - цитирует Ульянова сайт МИД РФ.

Ранее президент России Владимир Путин заявил, что AUKUS подрывает региональную стабильность. Российский лидер заметил, что формирование подобных замкнутых блоков, несомненно, действует дестабилизирующим образом.

Проект AUKUS подразумевает сотрудничество трех стран в области создания оборонных технологий. В его рамках Австралия впервые получит возможность строить атомные подводные лодки без ядерного оружия.