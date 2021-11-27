Число пострадавших при взрыве газа в доме на Украине выросло до четырех

Украинские спасатели обнаружили женщину под завалами жилого дома в Новой Одессе, где произошел взрыв газа. Об этом сообщили в областном управлении Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям. Таким образом, число пострадавших достигло четырех человек.

«В ходе демонтажа разрушенных элементов дома обнаружена женщина без сознания из квартиры на четвертом этаже», - цитирует ТАСС сообщение спасателей.

Взрыв бытового газа произошел в пятиэтажном жилом доме. В результате взрыва были разрушены четвертый и пятый этаж. Отмечается, что у одного человека предварительно перелом руки и повреждение позвоночника, два человека находятся в шоковом состоянии.