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Два человека попали под завалы при обрушении шахты в Грузии

Алексей Курильченко
19:17 27.11.2021
По данным грузинского телеканала, одного из пострадавших уже удалось извлечь из шахты.
Два человека попали под завалы при обрушении шахты в Грузии
© Фото: Serguei Fomine Russian Look Globallookpress
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В шахте Ткибули на западе Грузии произошло обрушение, в результате которого под завалами оказались два человека. Инцидент произошел во время укрепительных работ. На место прибыли спасатели.

«В службу неотложной помощи "112" поступила информация в связи с происшествием в одной из шахт Ткибули… Во время укрепительных работ обрушилась масса земли, в это время в шахте находились, предположительно, два человека», - цитирует РИА Новости сообщение службы по управлению ЧС.

Телеканал «Рустави 2» сообщает о спасении одного из оказавшихся под завалами. 65-летний мужчина был госпитализирован, он проходит медицинское обследование.

Ранее, 25 ноября, в шахте «Листвяжная» Кемеровской области произошло возгорание метана. В результате инцидента погиб 51 человек. По факту трагедии было возбуждено уголовное дело, арестован директор шахты.

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