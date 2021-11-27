Россия призвала ФРГ и Францию продолжить работу по урегулированию на Украине

В Министерстве иностранных дел России призвали немецкую и французскую стороны продолжить осуществление совместных действий, направленных на разрешение мирным путем конфликтной ситуации на востоке Украины. Соответствующее заявление сделала официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

Она отметила, что контактная группа, в которой принимают участие представители Киева, ДНР и ЛНР, а также выступают посредниками Россия и ОБСЕ, продолжает выступать главным переговорным форматом по урегулированию внутриукраинского конфликта. Другим использующимся механизмом, как напомнила дипломат, является «нормандский формат», призванный способствовать мирному процессу и выполнять контрольную функцию в отношении выполнения Минских договоренностей.

«В этих форматах и на этих принципах уже семь лет ведутся переговоры по урегулированию конфликта в Донбассе», - приводятся слова Захаровой на сайте МИД России.

Ранее представитель российского внешнеполитического ведомства обвинила Украину в призывах к силовому решению ситуации в Донбассе. Как передала дипломат, в ОБСЕ зафиксировали продолжение попыток наступления на линии соприкосновения сторон со стороны ВСУ.