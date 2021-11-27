Команда ВС РФ стала победителем первого розыгрыша Кубка Верховного Главнокомандующего по современному пятиборью в двоеборье

В московском крытом легкоатлетическо-футбольном комплексе ЦСКА состоялся розыгрыш первого Кубка Верховного Главнокомандующего Вооруженными Силами РФ по современному пятиборью в двоеборье. С открытием соревнования участников поздравил президент РФ Владимир Путин.

«Ваш турнир объединил на площадке Универсального спортивного комплекса ЦСКА сильнейших пятиборцев страны и бойцов-спецназовцев Вооруженных Сил, Росгвардии, других ведомств. В честной, захватывающей и бескомпромиссной борьбе им предстоит продемонстрировать силу духа и отличную физическую подготовку, посостязаться в выносливости и мастерстве», - написал президент в телеграмме.

В торжественной церемонии открытия Кубка приняли участие заместитель Министра обороны РФ Николай Панков, помощник Президента Российской Федерации Игорь Левитин, президент Федерации современного пятиборья России, вице-президент Международного союза современного пятиборья, член Наблюдательного совета ЦСКА Вячеслав Аминов, начальник Центрального спортивного клуба Армии полковник Артем Громов.

Николай Панков отметил, что Кубок Верховного Главнокомандующего ВС РФ по современному пятиборью проходит впервые в истории отечественного спорта.

«Вы пополнили ряды прославленного армейского клуба. Под знаменами этого самого именитого в мире спортивного клуба воспитана блестящая плеяда нашего отечественного и мирового спорта. Вам есть, на кого равняться, вам есть, с кого брать пример», - напутствовал Панков.

На старт вышли спортсмены шести команд, представляющих Федерацию современного пятиборья России, Вооруженные Силы РФ, Росгвардию, ФСИН, Федеральную службу судебных приставов, а также команду «Динамо-24». Каждая из команд состояла из шести участников - четыре мужчины и две женщины. Участники соревновались в дисциплине «лазер-ран» в беге на дистанции 1200 метров со стрельбой из лазерного пистолета на трех рубежах с дистанции 8 метров.

Обладателем Кубка Верховного Главнокомандующего Вооруженными Силами РФ стала команда Вооруженных Сил Российской Федерации. Второй результат показали представители сборной команды Федерации современного пятиборья России. Третий - Федеральная служба судебных приставов.

Этот турнир является преемником матчевых встреч между командами Федерации современного пятиборья России, Вооруженных Сил РФ и Росгвардии, которые проходили с 2016 года в ЦСКА. 12 апреля 2021 года этим соревнованиям распоряжением Президента России Владимира Путина был присвоен высокий статус Кубка Верховного Главнокомандующего Вооруженными силами Российской Федерации.

Материал подготовили: Алексей Курильченко и Николай Баранов