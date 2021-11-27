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Вирусолог рассказал, какую опасность несет новый штамм «омикрон»

Кира Карон
14:23 27.11.2021
По словам эксперта, в случае «омикрона» было выявлено очень много изменений в важных участках, которые создают иммунологический портрет коронавируса.
Вирусолог рассказал, какую опасность несет новый штамм «омикрон»
© Фото: Pavlo Gonchar, Keystone Press Agency, Globallookpress
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Руководитель лаборатории особо опасных инфекций Федерального исследовательского центра фундаментальной и трансляционной медицины Александр Чепурнов заявил, что новый штамм коронавируса «омикрон» сильно отличается от изначального уханьского коронавируса.

По словам вирусолога, это может принести проблемы. Но не исключено, что все будет не так страшно и его подавят другие мутации.



«Выборка идет в разных странах, то есть (ученые – Прим. ред.) периодически берут пробы вируса и целиком их секвенируют, чтобы понимать, в какую сторону идет процесс генетических изменений. Поэтому периодически науке становятся известны такие вариации, у которых больше или меньше изменений», - пояснил специалист «360».

Он отметил, что в случае «омикрона» было выявлено очень много изменений в важных участках, которые создают иммунологический портрет коронавируса.

Ранее Европейский центр по предотвращению и контролю заболеваний (ECDC) заявил, что обнаруженный на юге Африки новый вариант коронавирусной инфекции, который назвали «омикрон», представляет собой риск «от высокого до очень высокого».

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